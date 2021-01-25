https://ria.ru/20210125/byudzhet-1594474636.html

Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в вузах

Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в вузах

Благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:18

2021-01-25T14:18

2021-01-25T14:32

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ЗАВИДОВО, 25 янв - РИА Новости. Благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ, сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов по случаю дня российского студенчества."В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест, и отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ", - сказал Путин.Он отметил, что число выпускников школ будет расти, благодаря программам поддержки семьи, рождаемости, демографического развития.

https://ria.ru/20210125/avtonomiya-1594475037.html

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