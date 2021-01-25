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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/britaniya-1594544801.html
В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года,... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:04
2021-01-25T20:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года, скончались 592 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 30 004, скончались 610 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 98 531 человек.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,5 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:04 25.01.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года, скончались 592 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 30 004, скончались 610 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 98 531 человек.
Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,5 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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