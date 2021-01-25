https://ria.ru/20210125/britaniya-1594544801.html

В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:04

2021-01-25T20:04

2021-01-25T20:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Великобритании за сутки составило 22 195, что является самым низким суточным показателем с 15 декабря прошлого года, скончались 592 заболевших, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 30 004, скончались 610 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,6 миллиона человек, скончались 98 531 человек.Количество жителей Великобритании, которые получили первые дозы вакцин, превысило на сегодняшний день 6,5 миллиона, вторые дозы получили около 500 тысяч жителей страны.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире