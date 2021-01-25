Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/bloger-1594540682.html
Известного российского блогера депортировали из Индонезии
Известного российского блогера депортировали из Индонезии
Известный российский блогер Сергей Косенко, имеющий более 4,9 миллиона подписчиков в Instagram, депортирован из Индонезии властями индонезийского курортного... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:40
2021-01-25T19:40
распространение коронавируса
россия
бали (остров)
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594539838_6:0:833:465_1920x0_80_0_0_a67737707c79bc55c4cc97e4fa47a126.jpg
БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Известный российский блогер Сергей Косенко, имеющий более 4,9 миллиона подписчиков в Instagram, депортирован из Индонезии властями индонезийского курортного острова Бали за нарушение режима ограничений, связанных с пандемией, сообщает в понедельник международный новостной интернет-портал Coconuts.Блогер был выдворен из Индонезии, так как иммиграционные власти Бали приняли такое решение в связи с совершенными им нарушениями действующих протоколов здравоохранения, а также за действия, не соответствующие целям пребывания на Бали, обозначенным в его разрешении на проживание в стране, сообщает портал."В декабре российский блогер вызвал общенациональное негодование в Индонезии тем, что опубликовал в Instagram свой прыжок в океан с пирса на мопеде", - говорится в сообщении. Полиция начала тогда расследование, а в соцсетях появились призывы к депортации россиянина, который, по мнению многих индонезийцев, своим прыжком верхом на мопеде нанес ущерб экологии острова Бали, и показал в соцсети пример безответственного и опасного поступка, говорится в сообщении.Одним из главных критиков Косенко в индонезийских сегментах соцсетей стала известный дизайнер и влиятельный на Бали политик Нилу Джелантик, которая несколько раз призывала к депортации россиянина, сообщает портал.Однако трюк на мопеде не подпадал ни под какой закон, за нарушение которого россиянина можно было бы депортировать, говорится в сообщении."Трюк на мопеде не нарушал закона, но участие в вечеринках без мер безопасности было нарушением иммиграционного режима", - добавил он.Кроме того, по словам чиновника, Косенко "мог нарушать иммиграционное законодательство, занимаясь бизнесом без соответствующих разрешений", хотя находился в стране, как турист.Джамарули Манихурук также сообщил Coconuts, что в 2021 году иммиграционные власти Бали депортировали уже 5 иностранных граждан за нарушения, чаще всего связанные с деятельностью, не соответствующей целям пребывания, указанным в разрешении на проживание в стране.Новостной раздел интернет-портала Bali Visa Arrangements сообщил накануне, что Косенко был формально депортирован за участие в вечеринке, на которой присутствовали более 50 человек, что является нарушением режима ограничений, действующих на острове Бали в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, участники вечеринки были без масок. Сам россиянин отвергает эти обвинения, заявляя, что на вечеринке, которая проходила в названную полицией дату, он вообще не был.Фотографии с двух вечеринок, прошедших в неуказанные даты, перепостила с аккаунта Косенко Нилу Джелантик, снабдив подписью: "Вот, белые опять это делают… Депортировать их". На фотографиях участники вечеринок сидят или стоят вплотную друг к другу без масок, сообщает портал, также размещая фотографии. Дизайнер и политик не утверждала в своем посте, что фото были с той самой вечеринки, за участие в которой иммиграционные власти решили депортировать Косенко.Портал также сообщает, что за несколько дней до депортации Косенко посетил дом Нилу Джелантик и на этой встрече выразил сожаление своими действиями и извинился. Портал размещает фотографии россиянина и индонезийского политика, сидящих за одним столом во дворе ее дома. Несмотря на то, что получасовая встреча прошла в дружественной обстановке, во время этой встречи Нилу Джелантик сообщила Косенко, что он уже внесен в списки на депортацию, так как он нарушил ряд важных правил и совершил предосудительное действие, прыгнув в океан вместе со своим мопедом.На острове Бали в настоящее время находятся более 30 тысяч иностранцев, как проживающих там, так и прибывших в качестве туристов и "застрявшие" на острове из-за пандемии COVID-19.С момента начала пандемии в Индонезии заразились коронавирусной инфекцией 989 тысяч человек, выздоровели 799 тысяч человек, скончались 27 835 человек. На острове Бали заболели с момента начала пандемии 23 612 человек, выздоровели 20 012 человека, скончались 627 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/varlamov-1593120877.html
https://ria.ru/20210122/posolstvo-1594201098.html
россия
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594539838_109:0:729:465_1920x0_80_0_0_7a60f44ea3d0375c728222c8dcea75c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бали (остров), индонезия, в мире

Известного российского блогера депортировали из Индонезии

19:40 25.01.2021
 
© Фото : @sergey_kosenko/InstagramБлогер Сергей Косенко
Блогер Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : @sergey_kosenko/Instagram
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Известный российский блогер Сергей Косенко, имеющий более 4,9 миллиона подписчиков в Instagram, депортирован из Индонезии властями индонезийского курортного острова Бали за нарушение режима ограничений, связанных с пандемией, сообщает в понедельник международный новостной интернет-портал Coconuts.
Блогер был выдворен из Индонезии, так как иммиграционные власти Бали приняли такое решение в связи с совершенными им нарушениями действующих протоколов здравоохранения, а также за действия, не соответствующие целям пребывания на Бали, обозначенным в его разрешении на проживание в стране, сообщает портал.
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 03:10
Блогер Варламов заявил о новом задержании спутников в Южном Судане
"В декабре российский блогер вызвал общенациональное негодование в Индонезии тем, что опубликовал в Instagram свой прыжок в океан с пирса на мопеде", - говорится в сообщении. Полиция начала тогда расследование, а в соцсетях появились призывы к депортации россиянина, который, по мнению многих индонезийцев, своим прыжком верхом на мопеде нанес ущерб экологии острова Бали, и показал в соцсети пример безответственного и опасного поступка, говорится в сообщении.
Одним из главных критиков Косенко в индонезийских сегментах соцсетей стала известный дизайнер и влиятельный на Бали политик Нилу Джелантик, которая несколько раз призывала к депортации россиянина, сообщает портал.
Однако трюк на мопеде не подпадал ни под какой закон, за нарушение которого россиянина можно было бы депортировать, говорится в сообщении.
"Мы начали присматриваться к Косенко, этим занялись иммиграционные власти, и было обнаружено, что он также участвовал в массовых вечеринках, которые проводились без применения обязательных по закону мер охраны здоровья", - заявил порталу глава офиса министерства юстиции и прав человека Индонезии на острове Бали Джамарули Манихурук.
"Трюк на мопеде не нарушал закона, но участие в вечеринках без мер безопасности было нарушением иммиграционного режима", - добавил он.
Кроме того, по словам чиновника, Косенко "мог нарушать иммиграционное законодательство, занимаясь бизнесом без соответствующих разрешений", хотя находился в стране, как турист.
Джамарули Манихурук также сообщил Coconuts, что в 2021 году иммиграционные власти Бали депортировали уже 5 иностранных граждан за нарушения, чаще всего связанные с деятельностью, не соответствующей целям пребывания, указанным в разрешении на проживание в стране.
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:54Распространение коронавируса
Посольство России в Албании прокомментировало обвинения против дипломата
Новостной раздел интернет-портала Bali Visa Arrangements сообщил накануне, что Косенко был формально депортирован за участие в вечеринке, на которой присутствовали более 50 человек, что является нарушением режима ограничений, действующих на острове Бали в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, участники вечеринки были без масок. Сам россиянин отвергает эти обвинения, заявляя, что на вечеринке, которая проходила в названную полицией дату, он вообще не был.
Фотографии с двух вечеринок, прошедших в неуказанные даты, перепостила с аккаунта Косенко Нилу Джелантик, снабдив подписью: "Вот, белые опять это делают… Депортировать их". На фотографиях участники вечеринок сидят или стоят вплотную друг к другу без масок, сообщает портал, также размещая фотографии. Дизайнер и политик не утверждала в своем посте, что фото были с той самой вечеринки, за участие в которой иммиграционные власти решили депортировать Косенко.
Портал также сообщает, что за несколько дней до депортации Косенко посетил дом Нилу Джелантик и на этой встрече выразил сожаление своими действиями и извинился. Портал размещает фотографии россиянина и индонезийского политика, сидящих за одним столом во дворе ее дома. Несмотря на то, что получасовая встреча прошла в дружественной обстановке, во время этой встречи Нилу Джелантик сообщила Косенко, что он уже внесен в списки на депортацию, так как он нарушил ряд важных правил и совершил предосудительное действие, прыгнув в океан вместе со своим мопедом.
На острове Бали в настоящее время находятся более 30 тысяч иностранцев, как проживающих там, так и прибывших в качестве туристов и "застрявшие" на острове из-за пандемии COVID-19.
С момента начала пандемии в Индонезии заразились коронавирусной инфекцией 989 тысяч человек, выздоровели 799 тысяч человек, скончались 27 835 человек. На острове Бали заболели с момента начала пандемии 23 612 человек, выздоровели 20 012 человека, скончались 627 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаРоссияБали (остров)ИндонезияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния