https://ria.ru/20210125/bloger-1594540682.html

Известного российского блогера депортировали из Индонезии

Известного российского блогера депортировали из Индонезии

Известный российский блогер Сергей Косенко, имеющий более 4,9 миллиона подписчиков в Instagram, депортирован из Индонезии властями индонезийского курортного... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:40

2021-01-25T19:40

2021-01-25T19:40

распространение коронавируса

россия

бали (остров)

индонезия

в мире

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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Известный российский блогер Сергей Косенко, имеющий более 4,9 миллиона подписчиков в Instagram, депортирован из Индонезии властями индонезийского курортного острова Бали за нарушение режима ограничений, связанных с пандемией, сообщает в понедельник международный новостной интернет-портал Coconuts.Блогер был выдворен из Индонезии, так как иммиграционные власти Бали приняли такое решение в связи с совершенными им нарушениями действующих протоколов здравоохранения, а также за действия, не соответствующие целям пребывания на Бали, обозначенным в его разрешении на проживание в стране, сообщает портал."В декабре российский блогер вызвал общенациональное негодование в Индонезии тем, что опубликовал в Instagram свой прыжок в океан с пирса на мопеде", - говорится в сообщении. Полиция начала тогда расследование, а в соцсетях появились призывы к депортации россиянина, который, по мнению многих индонезийцев, своим прыжком верхом на мопеде нанес ущерб экологии острова Бали, и показал в соцсети пример безответственного и опасного поступка, говорится в сообщении.Одним из главных критиков Косенко в индонезийских сегментах соцсетей стала известный дизайнер и влиятельный на Бали политик Нилу Джелантик, которая несколько раз призывала к депортации россиянина, сообщает портал.Однако трюк на мопеде не подпадал ни под какой закон, за нарушение которого россиянина можно было бы депортировать, говорится в сообщении."Трюк на мопеде не нарушал закона, но участие в вечеринках без мер безопасности было нарушением иммиграционного режима", - добавил он.Кроме того, по словам чиновника, Косенко "мог нарушать иммиграционное законодательство, занимаясь бизнесом без соответствующих разрешений", хотя находился в стране, как турист.Джамарули Манихурук также сообщил Coconuts, что в 2021 году иммиграционные власти Бали депортировали уже 5 иностранных граждан за нарушения, чаще всего связанные с деятельностью, не соответствующей целям пребывания, указанным в разрешении на проживание в стране.Новостной раздел интернет-портала Bali Visa Arrangements сообщил накануне, что Косенко был формально депортирован за участие в вечеринке, на которой присутствовали более 50 человек, что является нарушением режима ограничений, действующих на острове Бали в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, участники вечеринки были без масок. Сам россиянин отвергает эти обвинения, заявляя, что на вечеринке, которая проходила в названную полицией дату, он вообще не был.Фотографии с двух вечеринок, прошедших в неуказанные даты, перепостила с аккаунта Косенко Нилу Джелантик, снабдив подписью: "Вот, белые опять это делают… Депортировать их". На фотографиях участники вечеринок сидят или стоят вплотную друг к другу без масок, сообщает портал, также размещая фотографии. Дизайнер и политик не утверждала в своем посте, что фото были с той самой вечеринки, за участие в которой иммиграционные власти решили депортировать Косенко.Портал также сообщает, что за несколько дней до депортации Косенко посетил дом Нилу Джелантик и на этой встрече выразил сожаление своими действиями и извинился. Портал размещает фотографии россиянина и индонезийского политика, сидящих за одним столом во дворе ее дома. Несмотря на то, что получасовая встреча прошла в дружественной обстановке, во время этой встречи Нилу Джелантик сообщила Косенко, что он уже внесен в списки на депортацию, так как он нарушил ряд важных правил и совершил предосудительное действие, прыгнув в океан вместе со своим мопедом.На острове Бали в настоящее время находятся более 30 тысяч иностранцев, как проживающих там, так и прибывших в качестве туристов и "застрявшие" на острове из-за пандемии COVID-19.С момента начала пандемии в Индонезии заразились коронавирусной инфекцией 989 тысяч человек, выздоровели 799 тысяч человек, скончались 27 835 человек. На острове Бали заболели с момента начала пандемии 23 612 человек, выздоровели 20 012 человека, скончались 627 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/varlamov-1593120877.html

https://ria.ru/20210122/posolstvo-1594201098.html

россия

бали (остров)

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, бали (остров), индонезия, в мире