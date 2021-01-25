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США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T05:56
2021-01-25T05:56
джо байден
пекин
китай
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь."Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США и Китаем проблем - все еще большой вопрос", - указал аналитик.По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах."Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", - отметил он.Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".
https://ria.ru/20210122/amerika-1594042036.html
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пекин
китай
вашингтон (город)
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джо байден, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире

США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт

05:56 25.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstИзбранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.
"Американо-китайские отношения являются важным пунктом внешней политики Байдена, но его главная забота - внутренние дела, а не дипломатия", - считает Цянь Фэн.
При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь.
"Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США и Китаем проблем - все еще большой вопрос", - указал аналитик.
По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах.
Трансляция инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Надежды для Китая нет
"Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", - отметил он.
Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".
Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Джо БайденПекинКитайВашингтон (город)СШАВ мире
 
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