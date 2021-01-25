https://ria.ru/20210125/biden-1594411756.html

США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт

США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт

Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T05:56

2021-01-25T05:56

2021-01-25T05:56

джо байден

пекин

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593916332_479:673:2923:2048_1920x0_80_0_0_4d7579829ee8676e1307731f3d1fd876.jpg

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь."Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США и Китаем проблем - все еще большой вопрос", - указал аналитик.По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах."Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", - отметил он.Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".

https://ria.ru/20210122/amerika-1594042036.html

https://ria.ru/20210124/ostrova-1594334132.html

пекин

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире