https://ria.ru/20210125/biden-1594411756.html
США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T05:56
2021-01-25T05:56
2021-01-25T05:56
джо байден
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китай
вашингтон (город)
сша
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Отношения Китая и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь."Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США и Китаем проблем - все еще большой вопрос", - указал аналитик.По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах."Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", - отметил он.Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".
https://ria.ru/20210122/amerika-1594042036.html
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джо байден, пекин, китай, вашингтон (город), сша, в мире
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости, Анна Раткогло.
Отношения Китая
и США при президенте Джо Байдене могут до определенной степени улучшиться, однако Вашингтон
не намерен ослаблять стратегическое давление на Пекин
и не изменит общий курс на сдерживание КНР, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн.
"Американо-китайские отношения являются важным пунктом внешней политики Байдена, но его главная забота - внутренние дела, а не дипломатия", - считает Цянь Фэн.
При этом он подчеркнул, что дела с Китаем для Байдена вряд ли являются именно теми двусторонними отношениями, которые необходимо улучшать в первую очередь.
"Сколько у Байдена готовности и сил для решения существующих между США
и Китаем проблем - все еще большой вопрос", - указал аналитик.
По мнению эксперта, Байден, имея большой политический опыт на разных должностях, хорошо разбирается в связанных с Китаем вопросах.
"Вполне возможно, что американо-китайские отношения после вступления Байдена
в должность могут до определенной степени смягчиться, и двустороннее сотрудничество в некоторых сферах между двумя сторонами может постепенно возобновиться", - отметил он.
Но в то же время, полагает Цянь Фэн, "основной тон американской стратегии сдерживания Китая не претерпит принципиальных изменений".
Эксперт добавил, что ранее Байден назвал КНР "конкурентом", а не "врагом", но команда Байдена не позволит Китаю, пусть даже и "конкуренту", обогнать США, "они не ослабят стратегическое давление на Китай и не изменят общий курс на сдерживание КНР".