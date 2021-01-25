https://ria.ru/20210125/baza-1594440084.html

Мужчина две недели прятал подругу на военной базе

Мужчина две недели прятал подругу на военной базе

В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет The Sun. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:30

2021-01-25T11:30

2021-01-25T12:42

sun

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет The Sun.Как пояснила газета, мужчина пытался сохранить это в тайне, повесив на двери табличку с просьбой не убирать в комнате. Однако жалобы на запах из помещения привели к тому, что в комнату ворвалась группа офицеров, которая и нашла женщину за одеждой военного в шкафу.На базе опасаются, что уроженка одной из стран Востока и обладательница голландского паспорта могла его обмануть и выведывать у него секреты. Мужчина отверг подозрения, что его возлюбленная является шпионкой. Источник в военно-морских силах рассказал, что женщина находилась на охраняемой территории без разрешения.По информации газеты, пара познакомилась в 2019 году. Мужчина привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, надеясь спрятать у себя в комнате.Источник издания отметил, что мужчина совершил серьезное нарушение и ему может грозить тюремное заключение. Женщина покинула Британию.Представитель ВМФ заявил, что инцидент расследуют. Он подчеркнул, что женщина является гражданкой ЕС, а обвинений в шпионаже ей не предъявляли.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/perth-1576531160.html

https://ria.ru/20201201/vzaperti-1587091534.html

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