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Мужчина две недели прятал подругу на военной базе
Мужчина две недели прятал подругу на военной базе
В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет The Sun. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:30
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет The Sun.Как пояснила газета, мужчина пытался сохранить это в тайне, повесив на двери табличку с просьбой не убирать в комнате. Однако жалобы на запах из помещения привели к тому, что в комнату ворвалась группа офицеров, которая и нашла женщину за одеждой военного в шкафу.На базе опасаются, что уроженка одной из стран Востока и обладательница голландского паспорта могла его обмануть и выведывать у него секреты. Мужчина отверг подозрения, что его возлюбленная является шпионкой. Источник в военно-морских силах рассказал, что женщина находилась на охраняемой территории без разрешения.По информации газеты, пара познакомилась в 2019 году. Мужчина привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, надеясь спрятать у себя в комнате.Источник издания отметил, что мужчина совершил серьезное нарушение и ему может грозить тюремное заключение. Женщина покинула Британию.Представитель ВМФ заявил, что инцидент расследуют. Он подчеркнул, что женщина является гражданкой ЕС, а обвинений в шпионаже ей не предъявляли.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/perth-1576531160.html
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sun, великобритания, в мире

Мужчина две недели прятал подругу на военной базе

11:30 25.01.2021 (обновлено: 12:42 25.01.2021)
 
© Фото : MoD/Crown copyright (2014) Британские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : MoD/Crown copyright (2014)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Великобритании авиамеханик две недели прятал женщину в своей комнате на территории базы Военно-морского флота, пишет The Sun.
Как пояснила газета, мужчина пытался сохранить это в тайне, повесив на двери табличку с просьбой не убирать в комнате. Однако жалобы на запах из помещения привели к тому, что в комнату ворвалась группа офицеров, которая и нашла женщину за одеждой военного в шкафу.
На базе опасаются, что уроженка одной из стран Востока и обладательница голландского паспорта могла его обмануть и выведывать у него секреты.
Мужчина отверг подозрения, что его возлюбленная является шпионкой. Источник в военно-морских силах рассказал, что женщина находилась на охраняемой территории без разрешения.
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По информации газеты, пара познакомилась в 2019 году. Мужчина привез девушку на базу после рождественского отпуска в багажнике автомобиля, надеясь спрятать у себя в комнате.
Источник издания отметил, что мужчина совершил серьезное нарушение и ему может грозить тюремное заключение. Женщина покинула Британию.
Представитель ВМФ заявил, что инцидент расследуют. Он подчеркнул, что женщина является гражданкой ЕС, а обвинений в шпионаже ей не предъявляли.
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