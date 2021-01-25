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Байден разрешил трансгендерам служить в армии
Байден разрешил трансгендерам служить в армии
Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США, сообщил Белый дом в понедельник. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:36
2021-01-25T20:36
ллойд остин
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
барак обама
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США, сообщил Белый дом в понедельник.Вскоре после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что трансгендерам будет запрещена служба в каком-либо качестве в американской армии. В 2019 году министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах. Сообщалось, что любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.Служба трансгендеров в армии была официально разрешена в 2016 году во время администрации Барака Обамы. Как сообщает CNN, утром в понедельник после подписания указа Байден и вице-президент Харрис проводят встречу с новым главой Пентагона Ллойдом Остином.
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ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, барак обама, джо байден, сша, в мире

Байден разрешил трансгендерам служить в армии

20:36 25.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США, сообщил Белый дом в понедельник.

"Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого", - сообщила пресс-служба Белого дома. В сообщении отмечается, что президент Байден "считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила америки заключается в ее многообразии".

Вскоре после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что трансгендерам будет запрещена служба в каком-либо качестве в американской армии. В 2019 году министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах. Сообщалось, что любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.
Служба трансгендеров в армии была официально разрешена в 2016 году во время администрации Барака Обамы. Как сообщает CNN, утром в понедельник после подписания указа Байден и вице-президент Харрис проводят встречу с новым главой Пентагона Ллойдом Остином.
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Ллойд ОстинВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
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