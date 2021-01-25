https://ria.ru/20210125/bayden-1594548550.html

Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США, сообщил Белый дом в понедельник. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:36

2021-01-25T20:36

2021-01-25T20:36

ллойд остин

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

барак обама

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США, сообщил Белый дом в понедельник.Вскоре после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что трансгендерам будет запрещена служба в каком-либо качестве в американской армии. В 2019 году министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооруженных силах. Сообщалось, что любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.Служба трансгендеров в армии была официально разрешена в 2016 году во время администрации Барака Обамы. Как сообщает CNN, утром в понедельник после подписания указа Байден и вице-президент Харрис проводят встречу с новым главой Пентагона Ллойдом Остином.

https://ria.ru/20210119/ssha-1593737936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, барак обама, джо байден, сша, в мире