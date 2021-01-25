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В пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании
В пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании
В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:24
2021-01-25T18:24
2021-01-25T22:14
азербайджан
баку
в мире
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БАКУ, 25 янв — РИА Новости. В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.Как уточнили РИА Новости очевидцы, после взрыва в доме начался пожар, ударной волной выбило стекла в близлежащих многоэтажных домах.Позднее в МЧС уточнили, что из-под завалов спасли еще одного человека.Поисково-спасательная операция продолжается.
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Взрыв газа в частном доме в Азербайджане
В Хырдалане разбирают завалы, извлекли уже 6 человек, один из них в критическом состоянии, сообщает @AzeSputnik
Также повреждены несколько автомобилей.
2021-01-25T18:24
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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азербайджан, баку, в мире
БАКУ, 25 янв — РИА Новости. В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.
"Спасатели вытащили из-под завалов двух человек — женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами еще есть люди. Причины взрыва уточняются", — рассказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости очевидцы, после взрыва в доме начался пожар, ударной волной выбило стекла в близлежащих многоэтажных домах.
Позднее в МЧС уточнили, что из-под завалов спасли еще одного человека.
Поисково-спасательная операция продолжается.