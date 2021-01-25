https://ria.ru/20210125/baku-1594527573.html

В пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании

В пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании

В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:24

2021-01-25T18:24

2021-01-25T22:14

азербайджан

баку

в мире

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БАКУ, 25 янв — РИА Новости. В пригороде Баку городе Хырдалан произошел взрыв в жилом доме, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.Как уточнили РИА Новости очевидцы, после взрыва в доме начался пожар, ударной волной выбило стекла в близлежащих многоэтажных домах.Позднее в МЧС уточнили, что из-под завалов спасли еще одного человека.Поисково-спасательная операция продолжается.

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Взрыв газа в частном доме в Азербайджане В Хырдалане разбирают завалы, извлекли уже 6 человек, один из них в критическом состоянии, сообщает @AzeSputnik Также повреждены несколько автомобилей. 2021-01-25T18:24 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, баку, в мире