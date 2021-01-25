https://ria.ru/20210125/avto-1594411436.html
Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
Советский автомобиль "ЗИЛ-41045" выставили на продажу на auto.ru за 37 миллионов рублей. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T05:07
2021-01-25T05:07
2021-01-25T12:12
россия
завод имени лихачева (зил)
авто
кпсс
общество
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Советский автомобиль "ЗИЛ-41045" выставили на продажу на auto.ru за 37 миллионов рублей.По словам владельца, он уверен, что машину, выпущенную в январе 1984 года, заложили в производство в декабре 1982 года для члена политбюро ЦК КПСС. В объявлении указано, что в 1984-1985 годах именно в таком кузове выпустили всего 19 автомобилей этой модели.Хозяин машины заявляет, что купил автомобиль в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО "ЗИЛ", используя при этом исключительно родные запчасти. Отдельно отмечается, что салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии.Утверждается, что сейчас автомобиль во всем технически исправен, все системы работают в штатном режиме.Заявленный пробег — 52 тысячи километров, но владелец подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около тысячи километров.
https://ria.ru/20210118/volga-1593586426.html
https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html
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россия, завод имени лихачева (зил), авто, кпсс, общество