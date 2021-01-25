Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:40 25.01.2021 (обновлено: 14:47 25.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать, с помощью санкций вставляют палки в колеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Гражданское авиастроение сейчас развивается. Стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21 - чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций. Но ничего. Мы постепенно, постепенно, даже если что-то приходится там вправо сдвигать по графику производства, все равно делаем и будем это делать. Причем делать будем успешно", - сказал президент на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.
Он подчеркнул, что это та отрасль, которая не просто сама по себе является высокотехнологичной, она сразу создает высокотехнологичные рабочие места в десятках смежных отраслей.