"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:15 25.01.2021 (обновлено: 16:03 25.01.2021)
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет российской низкобюджетной авиакомпании "Победа", осуществивший первый рейс по маршруту Москва-Калининград
"Лоукостер "Победа" запустил на официальном сайте услугу Extraseat для комфортного перелета. Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению – оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 см и весом до 32 кг", - говорится в сообщении.
1 ноября 2020, 19:41ТуризмНазвана главная ошибка пассажиров, летающих только с ручной кладью
Представитель перевозчика уточнила, что у услуги нет фиксированной стоимости.
"Как и при покупке билета, она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки билета относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей", - отметила она.
"Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до 2 лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения. Например, музыкальный инструмент или произведение искусства, или фото и видеоаппаратура. Теперь прямо на нашем сайте клиент может самостоятельно забронировать соседнее кресло для своего перелета", - приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
6 февраля 2020, 12:40ТуризмНазваны главные проблемы россиян при покупке авиабилетов