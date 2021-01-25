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В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:49
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iveco
volkswagen polo
мурманск
кандалакша
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД.Авария произошла в воскресенье вечером в районе 1201-го километра федеральной трассы "Кола" в Полярнозоринском районе Мурманской области.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Кандалакши в направлении Мурманска, слишком быстро вошел в опасный поворот в условиях метели, машину занесло, водитель потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом."В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo (водитель и три пассажира). По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html
мурманск
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iveco , volkswagen polo, мурманск, кандалакша, мурманская область, происшествия

В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

10:49 25.01.2021 (обновлено: 10:56 25.01.2021)
 
© Фото : МЧС России по Мурманской областиМесто ДТП на автодороге Р-21 "Кола" в Мурманской области
Место ДТП на автодороге Р-21 Кола в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : МЧС России по Мурманской области
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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла в воскресенье вечером в районе 1201-го километра федеральной трассы "Кола" в Полярнозоринском районе Мурманской области.
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По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Кандалакши в направлении Мурманска, слишком быстро вошел в опасный поворот в условиях метели, машину занесло, водитель потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом.
"В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo (водитель и три пассажира). По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
 
IvecoVolkswagen PoloМурманскКандалакшаМурманская областьПроисшествия
 
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