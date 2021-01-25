https://ria.ru/20210125/avariya-1594431765.html

В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:49

2021-01-25T10:49

2021-01-25T10:56

iveco

volkswagen polo

мурманск

кандалакша

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД.Авария произошла в воскресенье вечером в районе 1201-го километра федеральной трассы "Кола" в Полярнозоринском районе Мурманской области.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Кандалакши в направлении Мурманска, слишком быстро вошел в опасный поворот в условиях метели, машину занесло, водитель потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом."В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo (водитель и три пассажира). По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

мурманск

кандалакша

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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