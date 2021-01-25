https://ria.ru/20210125/avariya-1594431765.html
В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Мурманской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:49
2021-01-25T10:49
2021-01-25T10:56
iveco
volkswagen polo
мурманск
кандалакша
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594432803_0:0:616:348_1920x0_80_0_0_f542635ef9b16c1250f71116b3075722.jpg
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Водитель и три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Мурманской области во время метели, сообщили в региональном ГИБДД.Авария произошла в воскресенье вечером в районе 1201-го километра федеральной трассы "Кола" в Полярнозоринском районе Мурманской области.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Кандалакши в направлении Мурманска, слишком быстро вошел в опасный поворот в условиях метели, машину занесло, водитель потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом."В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo (водитель и три пассажира). По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html
мурманск
кандалакша
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594432803_70:0:569:374_1920x0_80_0_0_eb0778acc02c455ed9c401199f8f2de8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iveco , volkswagen polo, мурманск, кандалакша, мурманская область, происшествия