На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП
10:28 25.01.2021 (обновлено: 10:36 25.01.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Сегодня (в понедельник) в 16.35 (08.35 мск - ред.) в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек. Автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял беременную женщину из района в областной перинатальный центр", - говорится в сообщении.
Авария произошла в центре Южно-Сахалинска на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. Подробности происшествия выясняются.
"На место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате ДТП у троих человек – пациентки, сопровождавшего медработника и водителя джипа зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.