https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП

На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП

Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:28

2021-01-25T10:28

2021-01-25T10:36

михаил емельянов (военнослужащий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.Авария произошла в центре Южно-Сахалинска на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. Подробности происшествия выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/avariya-1594288011.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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михаил емельянов (военнослужащий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия