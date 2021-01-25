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На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП
На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП
Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:28
2021-01-25T10:36
михаил емельянов (военнослужащий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.Авария произошла в центре Южно-Сахалинска на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. Подробности происшествия выясняются.
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михаил емельянов (военнослужащий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине скорая с беременной женщиной попала в ДТП

10:28 25.01.2021 (обновлено: 10:36 25.01.2021)
 
© Фото : @crimesakh/TelegramДТП с участием машины скорой помощи на Сахалине
ДТП с участием машины скорой помощи на Сахалине - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : @crimesakh/Telegram
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, доставлявший беременную женщину в перинатальный центр в Южно-Сахалинске, попал в ДТП в понедельник, три человека пострадали, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Сегодня (в понедельник) в 16.35 (08.35 мск - ред.) в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек. Автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял беременную женщину из района в областной перинатальный центр", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 15:42
В ДТП с участием полиции и "скорой" в Саратове погиб ехавший в больницу
Авария произошла в центре Южно-Сахалинска на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира. Автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником Nissan Patrol. Подробности происшествия выясняются.
"На место аварии оперативно были направлены три машины скорой помощи. В результате ДТП у троих человек – пациентки, сопровождавшего медработника и водителя джипа зафиксированы черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
 
Михаил Емельянов (военнослужащий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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