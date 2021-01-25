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Устроившего акцию с проволокой активиста арестовали на 14 суток
Устроившего акцию с проволокой активиста арестовали на 14 суток
Пресненский суд Москвы арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение... РИА Новости, 25.01.2021
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В воскресенье днем на Старом Арбате активист Павел Крисевич был задержан во время акции. Он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключённого и выкрикивал политические лозунги.Максимальное наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") - 15 суток ареста.Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Устроившего акцию с проволокой активиста арестовали на 14 суток

21:13 25.01.2021 (обновлено: 21:15 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.
В воскресенье днем на Старом Арбате активист Павел Крисевич был задержан во время акции. Он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключённого и выкрикивал политические лозунги.

"Суд признал Павла виновным и назначил наказание в виде 14 суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Максимальное наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") - 15 суток ареста.
Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.
Акционист Павел Крисевич (слева) в зале заседаний Тверского районного суда Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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