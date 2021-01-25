https://ria.ru/20210125/arest-1594552501.html

Устроившего акцию с проволокой активиста арестовали на 14 суток

Устроившего акцию с проволокой активиста арестовали на 14 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:13

2021-01-25T21:13

2021-01-25T21:15

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 14 суток активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с колючей проволокой на Старом Арбате в Москве, за неподчинение распоряжению правоохранителя, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.В воскресенье днем на Старом Арбате активист Павел Крисевич был задержан во время акции. Он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключённого и выкрикивал политические лозунги.Максимальное наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") - 15 суток ареста.Крисевич - акционист, известный в связи с акцией у здания ФСБ в Москве: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

https://ria.ru/20201106/raspyatie-1583376427.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия