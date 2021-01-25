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Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали еще на 15 суток
Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали еще на 15 суток
Верхнепышминский городской суд арестовал на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:10
2021-01-25T12:10
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
омон россии
москва
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Верхнепышминский городской суд арестовал на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде.Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях."Пятнадцать суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказала собеседница агентства.Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
https://ria.ru/20210120/golodovka-1593811661.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), омон россии, москва, екатеринбург, происшествия

Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали еще на 15 суток

12:10 25.01.2021
 
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Верхнепышминский городской суд арестовал на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:18Религия и мировоззрение
Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО
"Пятнадцать суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказала собеседница агентства.
Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:40Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются на покаяние бывшего схимонаха Сергия
 
Среднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)ОМОН РоссииМоскваЕкатеринбургПроисшествия
 
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