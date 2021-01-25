https://ria.ru/20210125/aktsiya-1594501848.html

Володин осудил привлечение детей к незаконным акциям

Володин осудил привлечение детей к незаконным акциям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил привлечение детей на несанкционированные митинги в РФ: этот вопрос будет предметом обсуждения в ГД, и реакция... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:20

2021-01-25T16:20

2021-01-25T16:26

ольга ярославская

евгений марченко

единая россия

генеральная прокуратура рф

москва

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил привлечение детей на несанкционированные митинги в РФ: этот вопрос будет предметом обсуждения в ГД, и реакция последует.Политик допустил, что детей на прошедших акциях планировали использовать как сакральную жертву.Также Володин подчеркнул, что эту ситуацию надо анализировать: он сам лично планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России, отметил, что для выхода на качественное решение в этом вопросе необходимо всестороннее обсуждение.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный суд концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения."Для того, чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне", - сказал Володин, отвечая на вопрос о своём отношении к проекту.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/ssha-1594498817.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/navalnyy-1594495062.html

https://ria.ru/20210125/arest-1594492135.html

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ольга ярославская, евгений марченко, единая россия, генеральная прокуратура рф, москва, госдума рф, вячеслав володин, общество