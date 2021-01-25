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Володин осудил привлечение детей к незаконным акциям
Володин осудил привлечение детей к незаконным акциям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил привлечение детей на несанкционированные митинги в РФ: этот вопрос будет предметом обсуждения в ГД, и реакция... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:20
2021-01-25T16:20
2021-01-25T16:26
ольга ярославская
евгений марченко
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москва
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил привлечение детей на несанкционированные митинги в РФ: этот вопрос будет предметом обсуждения в ГД, и реакция последует.Политик допустил, что детей на прошедших акциях планировали использовать как сакральную жертву.Также Володин подчеркнул, что эту ситуацию надо анализировать: он сам лично планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России, отметил, что для выхода на качественное решение в этом вопросе необходимо всестороннее обсуждение.Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный суд концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения."Для того, чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне", - сказал Володин, отвечая на вопрос о своём отношении к проекту.
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ольга ярославская, евгений марченко, единая россия, генеральная прокуратура рф, москва, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
осудил привлечение детей на несанкционированные митинги в РФ: этот вопрос будет предметом обсуждения в ГД, и реакция последует.
"Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет. Детей нельзя втягивать в политические процессы, тем более приводить их на несанкционированные митинги, это опасно", - сказал Володин журналистам.
Политик допустил, что детей на прошедших акциях планировали использовать как сакральную жертву.
Также Володин подчеркнул, что эту ситуацию надо анализировать: он сам лично планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.
"Ситуацию необходимо анализировать, изучить правоприменительную практику. За использование детей должны отвечать те, кто публиковал эти призывы", - подчеркнул Володин.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России, отметил, что для выхода на качественное решение в этом вопросе необходимо всестороннее обсуждение.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России
" Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. Следственный комитет РФ и Верховный суд концептуально поддержали законопроект. Правительство РФ инициативу не поддержало, так как в Уголовном кодексе уже предусмотрена ответственность за данные нарушения.
"Для того, чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне", - сказал Володин, отвечая на вопрос о своём отношении к проекту.