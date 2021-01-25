https://ria.ru/20210125/aktsiya-1594444060.html

Источник: в Москве проверят жалобы на силовиков в ходе незаконной акции

Источник: в Москве проверят жалобы на силовиков в ходе незаконной акции

Московская полиция начала проверки по жалобам участников несанкционированной акции 23 января на действия силовиков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:49

2021-01-25T11:49

2021-01-25T11:49

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московская полиция начала проверки по жалобам участников несанкционированной акции 23 января на действия силовиков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.Как отметил источник, некоторым участникам акции потребовалась госпитализация. Официальными комментариями полиции РИА Новости на данный момент не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210124/delo-1594397651.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, происшествия