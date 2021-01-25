Источник: в Москве проверят жалобы на силовиков в ходе незаконной акции
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московская полиция начала проверки по жалобам участников несанкционированной акции 23 января на действия силовиков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
"После акции 23 января ряд граждан обратились в медицинские учреждения за медицинской помощью, в частности некоторые из них, по их словам, получили травмы от сотрудников правоохранительных органов. По факту их обращений проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.
Как отметил источник, некоторым участникам акции потребовалась госпитализация. Официальными комментариями полиции РИА Новости на данный момент не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".