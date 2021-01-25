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https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
Как уберечь детей от агитаторов
Как уберечь детей от агитаторов
Дело 23 января внесло много новизны в историю борьбы за прекрасное будущее. Казалось, падать уже некуда, но борцы показали, что очень даже есть куда. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T08:00
2021-01-25T08:05
омон россии
африка
владивосток
авторы
мнение - авторы
общество
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Дело 23 января внесло много новизны в историю борьбы за прекрасное будущее. Казалось, падать уже некуда, но борцы показали, что очень даже есть куда. Но самым негодным было привлечение к борьбе малолеток. Конечно, команда А. А. Навального и прежде интересовалась несовершеннолетними, но 23 января в навальной тактике появилась и новизна.Во-первых, была попытка наладить массированную работу с малолетками через социальные сети. Прежде всего через "Тик-Ток", специально заточенный на эту аудиторию. Взрослая часть публики — в том числе и те, кому ведать надлежит, — доселе мало обращала внимания на эту сеть. "Что же нам, и в детскую песочницу залезать?" Но команда Навального и пытлива в творческом поиске, и при этом совершенно не брезглива, поэтому ударила именно по этому неприкрытому участку.Творческий поиск, правда, сработал не вполне. Органы вступили в контакт с владельцами сети и объяснили им, что попустительство команде Навального может им дорого встать. Владельцы проявили понятливость. Очевидно, настрой "Мы не шутки пришли шутить" показался им впечатляющим.Сыграли свою роль и родительские чувства. Все-таки когда борцы за светлое будущее уже прямо залезают в дела семейные (ибо участие или неучастие малолеток в борьбе — это именно такое дело), вступают в дело прямые инстинкты. "И зверь любит свое дитя". А попытки перевести стрелки с тех, кто соблазняет малых сих, на Владимира Путина, МВД, ОМОН, etc. были не слишком удачны. Родительский инстинкт способствует пониманию что почем и отвержению софизмов. Тем более довольно тупых. Обратитесь с софизмами к медведице, оберегающей медвежат. А мы полюбуемся.И во-вторых, частичный успех мерзости перед Господом все-таки имел место. Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова свидетельствует: "Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?"К сожалению, люди, хотя и очень негодные. Монголо-татары в XIII веке так гнали вперед себя на штурм крепости русских пленных — как прикрытие. Применял монгольскую методику и вермахт во II мировой войне.Правда, и монголы, и арийцы исходили из того, что на войне как на войне, и не делали вид, в отличие от команды Навального, что это они так борются за счастливое будущее гражданских пленников. Они были чудовищно жестоки, но хотя бы не лгали своим жертвам. В отличие от.В деле 23 января проявился — правда, не вполне, еще не хватало, чтобы вполне — пугающий культурный сдвиг. Конечно, и в прошлом хватало самых отвратительных гнусностей, история человечества вообще не располагает к оптимизму. Но хотя бы на уровне нормы (пускай сплошь и рядом нарушаемой) действовал принцип "Дети вне политики". И вообще вне всяких скаредных дел вроде удовлетворения половой страсти. Со взрослыми всякое бывает, но детей не трогайте.И эта норма была общей и для западной культуры, и для советской и даже для уголовной. Вспомним классический диалог Косого с Василием Алибабаевичем: "А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым?" — "То бензин, а то дети..."Снова повторимся: бывало всякое, но был и принцип "западло". То есть не comme il faut.С эрозией принципа комильфотности, характерного для нашего просвещенного времени, "западло" устарело, вменившись на "А че такого?"То, что взрослые, часто будучи сами пьяненькими и гаденькими (слаб человек), тем не менее обязаны оберегать детей от грязи, тем более от опасностей, начало уходить, как сон из памяти. Вспомним датские телешоу, где малым детям предстают в натуре (и довольно неавантажной натуре) взрослые дяди и тети. Вспомним уроки раннего полового воспитания. Вспомним М. В. Светова, педофила, либертария и организатора протестных митингов, вспомним краеведа и борца со сталинизмом Ю. А. Дмитриева. Грязь в отношении детей мало-помалу становится делом чести, делом славы, делом доблести и геройства. Или, по крайней мере, делом естественным и непредосудительным. Все черненькие, все прыгают — хоть большие, хоть маленькие.Но если даже тут грязь оказывается вроде как и не грязью, если такое сильное табу уже вроде как и не табу, то странно надеяться, что политическое использование малолеток останется табуированным. Команда Навального тут оказалась впереди, потому что это вообще гниловище, hommes sans foi ni loi. Поэтому они первыми прокладывают дорогу. Проложат — за ними последуют и другие.Чтобы не последовали в рамках уже новой нормы, сменившей прежнюю и устаревшую, чтобы дети оставались детьми, а не пушечным мясом, не малолетними хунвейбинами (Азия и Африка показали нам в XX веке, как это выглядит), есть единственный способ. Показать команде Навального и ее подражателям, что за такие попытки будут делать не просто больно, а очень больно. Чтобы понимали: мерзость перед Господом будет и в сей земной юдоли влечь за собой до крайности неприятные последствия. Культа Молоха нам не надобно.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
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Максим Соколов
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Максим Соколов
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омон россии, африка, владивосток, авторы, мнение - авторы, общество

Как уберечь детей от агитаторов

08:00 25.01.2021 (обновлено: 08:05 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Дело 23 января внесло много новизны в историю борьбы за прекрасное будущее. Казалось, падать уже некуда, но борцы показали, что очень даже есть куда.
Но самым негодным было привлечение к борьбе малолеток. Конечно, команда А. А. Навального и прежде интересовалась несовершеннолетними, но 23 января в навальной тактике появилась и новизна.
Во-первых, была попытка наладить массированную работу с малолетками через социальные сети. Прежде всего через "Тик-Ток", специально заточенный на эту аудиторию. Взрослая часть публики — в том числе и те, кому ведать надлежит, — доселе мало обращала внимания на эту сеть. "Что же нам, и в детскую песочницу залезать?" Но команда Навального и пытлива в творческом поиске, и при этом совершенно не брезглива, поэтому ударила именно по этому неприкрытому участку.
Творческий поиск, правда, сработал не вполне. Органы вступили в контакт с владельцами сети и объяснили им, что попустительство команде Навального может им дорого встать. Владельцы проявили понятливость. Очевидно, настрой "Мы не шутки пришли шутить" показался им впечатляющим.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Сыграли свою роль и родительские чувства. Все-таки когда борцы за светлое будущее уже прямо залезают в дела семейные (ибо участие или неучастие малолеток в борьбе — это именно такое дело), вступают в дело прямые инстинкты. "И зверь любит свое дитя". А попытки перевести стрелки с тех, кто соблазняет малых сих, на Владимира Путина, МВД, ОМОН, etc. были не слишком удачны. Родительский инстинкт способствует пониманию что почем и отвержению софизмов. Тем более довольно тупых. Обратитесь с софизмами к медведице, оберегающей медвежат. А мы полюбуемся.
И во-вторых, частичный успех мерзости перед Господом все-таки имел место. Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова свидетельствует: "Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?"
К сожалению, люди, хотя и очень негодные. Монголо-татары в XIII веке так гнали вперед себя на штурм крепости русских пленных — как прикрытие. Применял монгольскую методику и вермахт во II мировой войне.
Правда, и монголы, и арийцы исходили из того, что на войне как на войне, и не делали вид, в отличие от команды Навального, что это они так борются за счастливое будущее гражданских пленников. Они были чудовищно жестоки, но хотя бы не лгали своим жертвам. В отличие от.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
В деле 23 января проявился — правда, не вполне, еще не хватало, чтобы вполне — пугающий культурный сдвиг. Конечно, и в прошлом хватало самых отвратительных гнусностей, история человечества вообще не располагает к оптимизму. Но хотя бы на уровне нормы (пускай сплошь и рядом нарушаемой) действовал принцип "Дети вне политики". И вообще вне всяких скаредных дел вроде удовлетворения половой страсти. Со взрослыми всякое бывает, но детей не трогайте.
И эта норма была общей и для западной культуры, и для советской и даже для уголовной.
Вспомним классический диалог Косого с Василием Алибабаевичем: "А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял — не был паршивым?" — "То бензин, а то дети..."
Снова повторимся: бывало всякое, но был и принцип "западло". То есть не comme il faut.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
С эрозией принципа комильфотности, характерного для нашего просвещенного времени, "западло" устарело, вменившись на "А че такого?"
То, что взрослые, часто будучи сами пьяненькими и гаденькими (слаб человек), тем не менее обязаны оберегать детей от грязи, тем более от опасностей, начало уходить, как сон из памяти. Вспомним датские телешоу, где малым детям предстают в натуре (и довольно неавантажной натуре) взрослые дяди и тети. Вспомним уроки раннего полового воспитания. Вспомним М. В. Светова, педофила, либертария и организатора протестных митингов, вспомним краеведа и борца со сталинизмом Ю. А. Дмитриева. Грязь в отношении детей мало-помалу становится делом чести, делом славы, делом доблести и геройства. Или, по крайней мере, делом естественным и непредосудительным. Все черненькие, все прыгают — хоть большие, хоть маленькие.
Но если даже тут грязь оказывается вроде как и не грязью, если такое сильное табу уже вроде как и не табу, то странно надеяться, что политическое использование малолеток останется табуированным. Команда Навального тут оказалась впереди, потому что это вообще гниловище, hommes sans foi ni loi. Поэтому они первыми прокладывают дорогу. Проложат — за ними последуют и другие.
Чтобы не последовали в рамках уже новой нормы, сменившей прежнюю и устаревшую, чтобы дети оставались детьми, а не пушечным мясом, не малолетними хунвейбинами (Азия и Африка показали нам в XX веке, как это выглядит), есть единственный способ. Показать команде Навального и ее подражателям, что за такие попытки будут делать не просто больно, а очень больно. Чтобы понимали: мерзость перед Господом будет и в сей земной юдоли влечь за собой до крайности неприятные последствия. Культа Молоха нам не надобно.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 14:14
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