Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/abrau-dyurso-1594545704.html
"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними
"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними
Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T20:15
2021-01-25T20:15
абрау-дюрсо
борис титов
московская биржа
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594486316_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_940c655849e6bc346d059c5930899eb5.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА Новости президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, добавив, что для группы была бы огромная честь работать со специалистом такого уровня.Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником - не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права."И, безусловно, это была бы огромная честь для нас работать со специалистом такого уровня. Финансовые рынки мгновенно среагировали - рост акций "Абрау-Дюрсо" на Московской бирже в течение всего нескольких часов после прямого эфира достиг 10%", - добавил он.
https://ria.ru/20210125/titov-1594526480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594480439_595:0:3015:1815_1920x0_80_0_0_39cee44adda0fb0bee8c21d766c8e8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абрау-дюрсо, борис титов, московская биржа, владимир путин, экономика

"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними

20:15 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА Новости президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, добавив, что для группы была бы огромная честь работать со специалистом такого уровня.
Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником - не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.
"Для нас стали полной неожиданностью сегодняшние слова Владимира Владимировича Путина. Нам очень лестно, что президент выбрал именно "Абрау-Дюрсо" среди всех винодельческих предприятий России", - прокомментировал Павел Титов.
"И, безусловно, это была бы огромная честь для нас работать со специалистом такого уровня. Финансовые рынки мгновенно среагировали - рост акций "Абрау-Дюрсо" на Московской бирже в течение всего нескольких часов после прямого эфира достиг 10%", - добавил он.
Титов о работе с Путиным: Не найдется в мире предприниматель, который бы отказал - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 18:18
Титов ответил на шутку Путина о трудоустройстве к нему на работу
 
Абрау-ДюрсоБорис ТитовМосковская биржаВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Эксперт назвал способы защитить персональные данные
06:16Эксперты назвали самые популярные у россиян услуги в период пандемии
05:55ВВС США отследили Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски
05:47Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
04:20Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины
04:02МИД Словакии рассказал об осторожном подходе ЕС к санкциям против России
03:56Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое в апреле
03:39Источники сообщили о переносе космического пуска с Восточного
03:39Врач назвал главную опасность курения кальяна
03:35Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19
03:33Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19
03:32Эксперт: в большинстве регионов России угасает распространение COVID-19
03:23Число задержанных в ходе беспорядков в Нидерландах превысило 150 человек
03:18Демократы внесли в сенат резолюцию об импичменте Трампу
03:15Разработчик "Новичка" планирует выпустить лекарство от COVID-19
03:13Эксперт назвал самые частые ошибки держателей банковских карт
02:40Байдена поддерживают свыше 60 процентов американцев, показал опрос
02:30Названа польза послеобеденного сна
02:12Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
02:10Врач рассказала о связи COVID-19 и болезни глаз
Лента новостейМолния