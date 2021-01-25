"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА Новости президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, добавив, что для группы была бы огромная честь работать со специалистом такого уровня.
Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником - не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права.
"Для нас стали полной неожиданностью сегодняшние слова Владимира Владимировича Путина. Нам очень лестно, что президент выбрал именно "Абрау-Дюрсо" среди всех винодельческих предприятий России", - прокомментировал Павел Титов.
"И, безусловно, это была бы огромная честь для нас работать со специалистом такого уровня. Финансовые рынки мгновенно среагировали - рост акций "Абрау-Дюрсо" на Московской бирже в течение всего нескольких часов после прямого эфира достиг 10%", - добавил он.