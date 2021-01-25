https://ria.ru/20210125/abrau-dyurso-1594545704.html

"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними

"Абрау-Дюрсо" прокомментировала слова Путина о работе с ними

Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:15

2021-01-25T20:15

2021-01-25T20:15

абрау-дюрсо

борис титов

московская биржа

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина об "Абрау-Дюрсо", крупнейшем в России производителе игристых вин, стали полной неожиданностью для компании, сообщил РИА Новости президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, добавив, что для группы была бы огромная честь работать со специалистом такого уровня.Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов сказал, что когда-нибудь в будущем занялся бы виноделием. При этом он отметил, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов является владельцем "Абрау-Дюрсо", и вот к нему он, может, и пойдет работать советником - не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права."И, безусловно, это была бы огромная честь для нас работать со специалистом такого уровня. Финансовые рынки мгновенно среагировали - рост акций "Абрау-Дюрсо" на Московской бирже в течение всего нескольких часов после прямого эфира достиг 10%", - добавил он.

https://ria.ru/20210125/titov-1594526480.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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абрау-дюрсо, борис титов, московская биржа, владимир путин, экономика