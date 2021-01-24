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На границе Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение
На границе Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение
В Кабанском районе Бурятии на границе с Иркутской областью произошло землетрясение, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:07
2021-01-24T20:06
российская академия наук
иркутская область
иркутск
монголия
происшествия
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ИРКУТСК, 24 янв — РИА Новости. В Кабанском районе Бурятии на границе с Иркутской областью произошло землетрясение, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.По словам Кобелевой, в службу поступило несколько звонков и анкет по поводу землетрясения, в понедельник ученые их обработают. В декабре в Иркутске ощущалось землетрясение, интенсивность которого в эпицентре, Кабанском районе Бурятии, составила 7,6 балла, еще более сильный толчок — 8,7 балла — произошел 12 января на озере Хубсугул в Монголии. Иркутяне ощутили толчки интенсивностью пять баллов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594353040.html
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российская академия наук, иркутская область, иркутск, монголия, происшествия

На границе Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение

16:07 24.01.2021 (обновлено: 20:06 24.01.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 янв — РИА Новости. В Кабанском районе Бурятии на границе с Иркутской областью произошло землетрясение, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

"Землетрясение интенсивностью не более четырех баллов произошло 24 января в 17:01 (12:01 мск) в Кабанском районе на границе Иркутской области и Республики Бурятии в акватории Байкала. Класс сейсмособытия 11,1. Это слабое землетрясение, какие происходят в нашем регионе часто. Жители Иркутска такие толчки раньше обычно не ощущали. Но после недавних сильных землетрясений люди стали очень чутко реагировать на толчки", — рассказала она.

По словам Кобелевой, в службу поступило несколько звонков и анкет по поводу землетрясения, в понедельник ученые их обработают.
В декабре в Иркутске ощущалось землетрясение, интенсивность которого в эпицентре, Кабанском районе Бурятии, составила 7,6 балла, еще более сильный толчок — 8,7 балла — произошел 12 января на озере Хубсугул в Монголии. Иркутяне ощутили толчки интенсивностью пять баллов.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Российская академия наукИркутская областьИркутскМонголияПроисшествия
 
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