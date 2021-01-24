https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594331743.html

В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение

В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:17

2021-01-24T03:17

2021-01-24T03:17

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

москва

южная америка

антарктида

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчки зафиксированы в 23.36 (02.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.В районе землетрясения расположены антарктические станции, в том числе российская "Беллинсгаузен".Пока нет сообщений о жертвах и угрозе цунами.

https://ria.ru/20210119/zemletryasenie-1593611124.html

москва

южная америка

антарктида

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, южная америка, антарктида, землетрясение, в мире