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В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:17
2021-01-24T03:17
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
москва
южная америка
антарктида
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчки зафиксированы в 23.36 (02.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.В районе землетрясения расположены антарктические станции, в том числе российская "Беллинсгаузен".Пока нет сообщений о жертвах и угрозе цунами.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, южная америка, антарктида, землетрясение, в мире

В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение

03:17 24.01.2021
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 23.36 (02.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас.
В районе землетрясения расположены антарктические станции, в том числе российская "Беллинсгаузен".
Пока нет сообщений о жертвах и угрозе цунами.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)МоскваЮжная АмерикаАнтарктидаЗемлетрясениеВ мире
 
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