https://ria.ru/20210124/umer-larri-king-1594327952.html

Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом.

2021-01-24T00:33

2021-01-24T00:33

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марлон брандо

владимир путин

фрэнк синатра

видео

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Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с прессой. Дважды Ларри Кинг общался с Владимиром Путиным. За время своей карьеры длиной в 60 лет он заслужил славу лучшего интервьюера в мире.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с прессой. Дважды Ларри Кинг общался с Владимиром Путиным. За время своей карьеры длиной в 60 лет он заслужил славу лучшего интервьюера в мире. 2021-01-24T00:33 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, марлон брандо, владимир путин, фрэнк синатра, видео