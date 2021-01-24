https://ria.ru/20210124/umer-larri-king-1594327952.html
Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом.
2021-01-24T00:33
2021-01-24T00:33
2021-01-24T00:33
марлон брандо
владимир путин
фрэнк синатра
видео
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Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с прессой. Дважды Ларри Кинг общался с Владимиром Путиным. За время своей карьеры длиной в 60 лет он заслужил славу лучшего интервьюера в мире.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с прессой. Дважды Ларри Кинг общался с Владимиром Путиным. За время своей карьеры длиной в 60 лет он заслужил славу лучшего интервьюера в мире.
2021-01-24T00:33
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, марлон брандо, владимир путин, фрэнк синатра, видео
Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом.