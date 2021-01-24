https://ria.ru/20210124/tuman-1594402689.html

Москвичей предупредили о тумане до утра понедельника

Москвичей предупредили о тумане до утра понедельника

Туман с ухудшением видимости до 300-800 метров ожидается в Москве до утра понедельника, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T22:57

2021-01-24T22:57

2021-01-25T06:57

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Туман с ухудшением видимости до 300-800 метров ожидается в Москве до утра понедельника, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.В воскресенье ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что туман в Московском регионе держится более 15 часов, фактическая видимость в столице составляет 200 метров, после 18.00 туман рассеется.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество