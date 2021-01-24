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Мясников назвал неочевидный признак рака
Мясников назвал неочевидный признак рака
Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:42
2021-01-24T20:21
александр мясников (врач)
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания."Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, &lt;…&gt; у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше чем на три дня, — это все факторы риска", — сказал он.В отдельных случаях, отметил врач, тромб может возникнуть из-за долгих авиаперелетов или даже вследствие длительного пребывания за рулем автомобиля.Мясников также напомнил, что установленная причина тромбообразования сокращает срок приема кроверазжижающих препаратов вплоть до трех месяцев. В противном случае, как отметил специалист, врачи могут назначить пожизненный курс лечения, чтобы исключить повторное возникновение патологии.
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592182147.html
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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников назвал неочевидный признак рака

15:42 24.01.2021 (обновлено: 20:21 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.
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"Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше чем на три дня, — это все факторы риска", — сказал он.
В отдельных случаях, отметил врач, тромб может возникнуть из-за долгих авиаперелетов или даже вследствие длительного пребывания за рулем автомобиля.
Мясников также напомнил, что установленная причина тромбообразования сокращает срок приема кроверазжижающих препаратов вплоть до трех месяцев. В противном случае, как отметил специалист, врачи могут назначить пожизненный курс лечения, чтобы исключить повторное возникновение патологии.
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