https://ria.ru/20210124/tromb-1594369529.html

Мясников назвал неочевидный признак рака

Мясников назвал неочевидный признак рака

Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:42

2021-01-24T15:42

2021-01-24T20:21

александр мясников (врач)

россия

онкология

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общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания."Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше чем на три дня, — это все факторы риска", — сказал он.В отдельных случаях, отметил врач, тромб может возникнуть из-за долгих авиаперелетов или даже вследствие длительного пребывания за рулем автомобиля.Мясников также напомнил, что установленная причина тромбообразования сокращает срок приема кроверазжижающих препаратов вплоть до трех месяцев. В противном случае, как отметил специалист, врачи могут назначить пожизненный курс лечения, чтобы исключить повторное возникновение патологии.

https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592182147.html

https://ria.ru/20210120/kholesterin-1593764298.html

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александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, здоровье - общество, общество