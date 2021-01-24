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Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле
Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:25
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МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).Нападение привело к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.По словам главы государства, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, намеревавшихся нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.Ранее Мадуро неоднократно обвинял Колумбию и США в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки. Однако, граждане этих государств, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.
https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html
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мехико, ансоатеги, pdvsa, николас мадуро, сша, колумбия, в мире

Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле

01:25 24.01.2021 (обновлено: 01:50 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МЕХИКО, 24 янв РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Нападение привело к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.

"Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela", — сказал Мадуро в ходе выступления, транслируемого на его странице в YouTube.

По словам главы государства, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, намеревавшихся нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.
Ранее Мадуро неоднократно обвинял Колумбию и США в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки. Однако, граждане этих государств, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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МехикоАнсоатегиPDVSAНиколас МадуроСШАКолумбияВ мире
 
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