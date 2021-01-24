https://ria.ru/20210124/terakt-1594329632.html

Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле

Мадуро сообщил о теракте на газопроводе в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T01:25

2021-01-24T01:25

2021-01-24T01:50

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МЕХИКО, 24 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил террористическую атаку на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).Нападение привело к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги на востоке страны.По словам главы государства, погибших или раненых при инциденте нет, работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, намеревавшихся нарушить поставки газа с местного НПЗ, он назвал террористами и трусами.Ранее Мадуро неоднократно обвинял Колумбию и США в атаках на системы связи, энергетики и объекты нефтепереработки. Однако, граждане этих государств, арестованные в Венесуэле по обвинению в подготовке вооруженных нападений или после их совершения, отрицают связи с правительствами своих стран.

https://ria.ru/20210121/maduro-1593939220.html

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2021

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мехико, ансоатеги, pdvsa, николас мадуро, сша, колумбия, в мире