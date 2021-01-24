https://ria.ru/20210124/stsenarist-1594382029.html

Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн

Американский кино- и телесценарист Уолтер Бернстайн, внесенный в 50-е годы XX века в "черный список" Голливуда, куда попадали заподозренные в симпатиях к... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:48

2021-01-24T17:48

2021-01-24T17:48

культура

кино и сериалы

голливуд

сша

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Американский кино- и телесценарист Уолтер Бернстайн, внесенный в 50-е годы XX века в "черный список" Голливуда, куда попадали заподозренные в симпатиях к коммунизму деятели культуры, скончался в возрасте 101 года, сообщил Hollywood Reporter.Как отметила вдова сценариста Глория Лумис, Бернстайн умер от пневмонии.Бернстайн, который после включения в черный список был лишен возможности заниматься профессиональной деятельностью под собственным именем, годами писал под псевдонимами. Он вернулся в Голливуд в 1959 году.На сценарии Уолтера Бернстайна основан, среди прочих, фильм "Подставное лицо" (The Front, 1976), действие которого происходит в США как раз в эпоху "чёрного списка". За основанный на личном опыте сценарий кинокартины Бернстайн в 1977 году был номинирован на премию "Оскар".

https://ria.ru/20201222/utraty-1590340140.html

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кино и сериалы, голливуд, сша