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Наука
https://ria.ru/20210124/steklo-1593885993.html
Как не поцарапать экран смартфона: главная проблема современных гаджетов
Как не поцарапать экран смартфона: главная проблема современных гаджетов
С каждым очередным поколением смартфонов, планшетов и прочих умных устройств производители сообщают о новых стеклах, защищающих экран от механических... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T08:00
2021-01-24T08:10
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. С каждым очередным поколением смартфонов, планшетов и прочих умных устройств производители сообщают о новых стеклах, защищающих экран от механических повреждений. Закаленные особо прочные покрытия, олеофобные пленки и сложная геометрия поверхности приводят к довольно компромиссным решениям. О том, как не поцарапать смартфон, — в материале РИА Новости.Неубиваемый пластик и мощная GorillaИсторически экраны мобильных телефонов прикрывались пластиком. На протяжении всех нулевых это был чуть ли не главный материал, даже с наступлением эпохи сенсорных дисплеев и смартфонов. Более того, резистивные тач-дисплеи, знакомые многим по карманным компьютерам с Windows и смартфонам на Symbian OS, технически вообще не могли обойтись без гибкой пластиковой мембраны. Все изменилось в 2007-м, когда появился iPhone с емкостным сенсорным экраном (справедливости ради, пионером тут был все-таки LG Prada). Эта технология — на переменном токе. Емкостный экран может быть и пластиковым, и стеклянным. Но стекло вместе с первым iPhone укоренилось в сознании потребителей как нечто премиальное.Пластик долго не уступал стеклу. Его намного сложнее разбить, а цена ниже. Однако есть проблема — полимерные панели царапаются, затираются и смартфон теряет товарный вид.Пиком развития композитных сенсорных экранов стал ShatterShield американской Motorola. Технология предполагала пять слоев: алюминиевая основа, гибкая AMOLED-матрица, гибкий тач-сенсор и две панели защитного пластика. Такой экран разбить практически невозможно. Но царапины никуда не делись, и ShatterShield довольно быстро забыли.Вместе со стремительным взлетом "яблочного" смартфона в гору пошли дела и у другой компании из США, до этого знакомой лишь специалистам, — Corning. Еще в конце 1950-х там создали химически закаленное стекло, которое применяли в телефонных будках и автоиндустрии. Говорят, Стив Джобс при разработке прототипа iPhone был сильно раздосадован тем, что ключи и мелочь, лежащая в кармане, легко царапают экран. Тогда-то менеджеры Apple и вспомнили о Corning. Через пару лет совместных усилий было готово стекло Gorilla Glass первого поколения.Сейчас на рынке есть и другие производители закаленного стекла для гаджетов, например японская Asahi Glass. Но принцип тот же — это химически закаленные панели, в которых пытаются выдержать баланс между твердостью и прочностью.Твердость и прочностьКазалось бы, это синонимы. Но не все так просто. Твердость стекла — это его сопротивляемость внедрению более твердого материала. По шкале Мосса, используемой еще с начала XIX века, относительная твердость современного закаленного стекла — 6-6,5 балла, что значительно меньше, чем у сапфировых стекол, которые в ходу у часовых компаний, или алмаза (высшая твердость — десять баллов). Но, например, лезвие ножа из нержавеющей стали по шкале Мосса — 5,5 балла, а монеты из сплава и вовсе три. То есть металлические предметы действительно не могут поцарапать смартфон. Именно это любят демонстрировать китайские производители гаджетов в рекламных роликах: гигантский нож не оставляет следа на экране.Однако твердость еще не означает прочности. Чем больше площадь тонкой стеклянной пластины, тем проще ее разбить. Так что главное достоинство закаленных стекол современных смартфонов — баланс между твердостью и прочностью. Кто виноват и что делатьСмартфоны часто падают, иногда экраном плашмя и не всегда на мягкий ковер. Стекло, каким бы прочным оно ни было, разбивается. Да и производители усложнили ситуацию, увлекшись в последние годы дисплеями с изогнутым стеклом — сложная геометрия не добавляет прочности стеклянной панели.А вот царапины, порой появляющиеся через несколько дней после приобретения смартфона, — это неожиданность. Ведь металлические предметы не могут нанести ущерба экрану. Или могут?Само стекло тверже, чем условная монета. Но не олеофобное покрытие. Такое напыление на стекле нужно для того, чтобы пальцы скользили непринужденно, отпечатки стирались легко, а попавшая на экран жидкость скатывалась, как с гуся вода. Олеофобный слой крайне нежный и со временем сам начинает стираться. Если же ему "помочь" подручными предметами, на экране образуются характерные отметины, которые можно принять за неглубокие царапины стекла. На самом деле повреждается не стекло, а именно это покрытие.Но и по-настоящему поцарапать стекло несложно. Этому способствует, например, привычка класть трубку экраном вниз на стол. В вездесущей пыли обычно есть мелкие фракции песка, а это абразив для закаленного стекла. Песок всегда найдется также в грязных карманах или сумках.Чехлы-книжки постепенно выходят из моды, и это хорошо — крышка таких конструкций буквально вдавливает песчинки в дисплей. Ну и, конечно, как не вспомнить ювелирные украшения — драгоценные камни тверже стекла и легко царапают смартфон.Производители отчасти признают проблему стекла, и даже на флагманские модели возвращается такой подзабытый атрибут, как защитная пленка, которую клеят на экран еще на заводе. Но эффективнее всего пока защитное закаленное стекло — и от царапин прикроет, и шансы экрана на выживание при падении смартфона значительно повысит.
https://ria.ru/20201008/steklo-1578856266.html
https://ria.ru/20201014/smartfon-1579676285.html
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windows, apple iphone, apple, гаджеты, технологии

Как не поцарапать экран смартфона: главная проблема современных гаджетов

08:00 24.01.2021 (обновлено: 08:10 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир стоит у поезда на платформе станции "Шелепиха"
Пассажир стоит у поезда на платформе станции Шелепиха - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. С каждым очередным поколением смартфонов, планшетов и прочих умных устройств производители сообщают о новых стеклах, защищающих экран от механических повреждений. Закаленные особо прочные покрытия, олеофобные пленки и сложная геометрия поверхности приводят к довольно компромиссным решениям. О том, как не поцарапать смартфон, — в материале РИА Новости.

Неубиваемый пластик и мощная Gorilla

Исторически экраны мобильных телефонов прикрывались пластиком. На протяжении всех нулевых это был чуть ли не главный материал, даже с наступлением эпохи сенсорных дисплеев и смартфонов. Более того, резистивные тач-дисплеи, знакомые многим по карманным компьютерам с Windows и смартфонам на Symbian OS, технически вообще не могли обойтись без гибкой пластиковой мембраны.
Все изменилось в 2007-м, когда появился iPhone с емкостным сенсорным экраном (справедливости ради, пионером тут был все-таки LG Prada). Эта технология — на переменном токе. Емкостный экран может быть и пластиковым, и стеклянным. Но стекло вместе с первым iPhone укоренилось в сознании потребителей как нечто премиальное.
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Пластик долго не уступал стеклу. Его намного сложнее разбить, а цена ниже. Однако есть проблема — полимерные панели царапаются, затираются и смартфон теряет товарный вид.
Пиком развития композитных сенсорных экранов стал ShatterShield американской Motorola. Технология предполагала пять слоев: алюминиевая основа, гибкая AMOLED-матрица, гибкий тач-сенсор и две панели защитного пластика. Такой экран разбить практически невозможно. Но царапины никуда не делись, и ShatterShield довольно быстро забыли.
Вместе со стремительным взлетом "яблочного" смартфона в гору пошли дела и у другой компании из США, до этого знакомой лишь специалистам, — Corning. Еще в конце 1950-х там создали химически закаленное стекло, которое применяли в телефонных будках и автоиндустрии. Говорят, Стив Джобс при разработке прототипа iPhone был сильно раздосадован тем, что ключи и мелочь, лежащая в кармане, легко царапают экран. Тогда-то менеджеры Apple и вспомнили о Corning. Через пару лет совместных усилий было готово стекло Gorilla Glass первого поколения.
Сейчас на рынке есть и другие производители закаленного стекла для гаджетов, например японская Asahi Glass. Но принцип тот же — это химически закаленные панели, в которых пытаются выдержать баланс между твердостью и прочностью.

Твердость и прочность

Казалось бы, это синонимы. Но не все так просто. Твердость стекла — это его сопротивляемость внедрению более твердого материала.
По шкале Мосса, используемой еще с начала XIX века, относительная твердость современного закаленного стекла — 6-6,5 балла, что значительно меньше, чем у сапфировых стекол, которые в ходу у часовых компаний, или алмаза (высшая твердость — десять баллов).
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Но, например, лезвие ножа из нержавеющей стали по шкале Мосса — 5,5 балла, а монеты из сплава и вовсе три. То есть металлические предметы действительно не могут поцарапать смартфон. Именно это любят демонстрировать китайские производители гаджетов в рекламных роликах: гигантский нож не оставляет следа на экране.
Однако твердость еще не означает прочности. Чем больше площадь тонкой стеклянной пластины, тем проще ее разбить.
Так что главное достоинство закаленных стекол современных смартфонов — баланс между твердостью и прочностью.

Кто виноват и что делать

Смартфоны часто падают, иногда экраном плашмя и не всегда на мягкий ковер. Стекло, каким бы прочным оно ни было, разбивается. Да и производители усложнили ситуацию, увлекшись в последние годы дисплеями с изогнутым стеклом — сложная геометрия не добавляет прочности стеклянной панели.
А вот царапины, порой появляющиеся через несколько дней после приобретения смартфона, — это неожиданность. Ведь металлические предметы не могут нанести ущерба экрану. Или могут?
Само стекло тверже, чем условная монета. Но не олеофобное покрытие. Такое напыление на стекле нужно для того, чтобы пальцы скользили непринужденно, отпечатки стирались легко, а попавшая на экран жидкость скатывалась, как с гуся вода. Олеофобный слой крайне нежный и со временем сам начинает стираться. Если же ему "помочь" подручными предметами, на экране образуются характерные отметины, которые можно принять за неглубокие царапины стекла. На самом деле повреждается не стекло, а именно это покрытие.
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Но и по-настоящему поцарапать стекло несложно. Этому способствует, например, привычка класть трубку экраном вниз на стол. В вездесущей пыли обычно есть мелкие фракции песка, а это абразив для закаленного стекла. Песок всегда найдется также в грязных карманах или сумках.
Чехлы-книжки постепенно выходят из моды, и это хорошо — крышка таких конструкций буквально вдавливает песчинки в дисплей. Ну и, конечно, как не вспомнить ювелирные украшения — драгоценные камни тверже стекла и легко царапают смартфон.
Производители отчасти признают проблему стекла, и даже на флагманские модели возвращается такой подзабытый атрибут, как защитная пленка, которую клеят на экран еще на заводе. Но эффективнее всего пока защитное закаленное стекло — и от царапин прикроет, и шансы экрана на выживание при падении смартфона значительно повысит.
 
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