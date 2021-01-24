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SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников
SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников
Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T18:23
2021-01-24T18:23
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте компании.Прежний рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал Индии – 104 аппарата за один запуск.Из запущенных на этот раз всего 10 – это спутники связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съемкой поверхности Земли. Также ракета выведет 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, она работает в сфере интернета вещей. Были запущены и другие аппараты.Миссия получила название Transporter-1, это первый запуск в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний.Как сообщают СМИ, стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов. За каждый килограмм сверх этого берут по пять тысяч долларов. SpaceX планирует осуществлять подобные запуски раз в четыре месяца.
https://ria.ru/20210122/mask-1594097534.html
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земля, космос - риа наука, spacex, индия, в мире

SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

18:23 24.01.2021
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте компании.
Прежний рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал Индии – 104 аппарата за один запуск.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
Из запущенных на этот раз всего 10 – это спутники связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съемкой поверхности Земли. Также ракета выведет 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, она работает в сфере интернета вещей. Были запущены и другие аппараты.
Миссия получила название Transporter-1, это первый запуск в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний.
Как сообщают СМИ, стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов. За каждый килограмм сверх этого берут по пять тысяч долларов. SpaceX планирует осуществлять подобные запуски раз в четыре месяца.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Microsoft заключил партнерство с компанией SpaceX Илона Маска
 
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