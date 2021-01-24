https://ria.ru/20210124/spacex-1594385608.html

SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:23

2021-01-24T18:23

2021-01-24T18:23

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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте компании.Прежний рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал Индии – 104 аппарата за один запуск.Из запущенных на этот раз всего 10 – это спутники связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съемкой поверхности Земли. Также ракета выведет 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, она работает в сфере интернета вещей. Были запущены и другие аппараты.Миссия получила название Transporter-1, это первый запуск в рамках программы, которая призвана обеспечить доступный доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний.Как сообщают СМИ, стоимость запуска спутника весом 200 килограммов составляет один миллион долларов. За каждый килограмм сверх этого берут по пять тысяч долларов. SpaceX планирует осуществлять подобные запуски раз в четыре месяца.

https://ria.ru/20210122/mask-1594097534.html

https://ria.ru/20201023/microsoft-1581161218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, spacex, индия, в мире