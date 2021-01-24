https://ria.ru/20210124/sobaka-1594331865.html

Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде

Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде

Собаки в холодное время года, поскольку часто бывают на улице и могут достаточно долго гулять при минусовой температуре, особо подвержены риску простудных... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:21

2021-01-24T03:21

2021-01-24T03:21

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

собаки

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590682557_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_663b7ba0be7f8e6a3018e6c45a758b97.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Собаки в холодное время года, поскольку часто бывают на улице и могут достаточно долго гулять при минусовой температуре, особо подвержены риску простудных заболеваний. О том, как выявить болезнь и чем помочь питомцу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Кинолог отметил, что в привычном человеческом понимании диагноз "простуда" собакам не ставится. По таким симптомам как чихание, насморк, кашель и высокая температура нельзя сразу сделать вывод, что собака простужена. Речь может идти о других заболеваниях.Выявить простуду, пояснил Голубев, помогут такие симптомы как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела (нормой считается температура от 37,5 до 39 градусов), затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха. Помимо того, могут возникнуть трудности при мочеиспускании, когда собака не может найти место, чтобы справить нужду, в течение дня часто или бесконтрольно ходит в туалет, а в моче видна кровь. Это может быть признаком цистита, рассказал Голубев."Все эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения. Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае, если возникнет легкое недомогание – быстро справиться с этим", - сказал кинолог.Поэтому, отметил он, важно поддерживать иммунитет у собаки и избегать факторов, которые его снижают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение.Что делать, если собака простудиласьПо словам Голубева, если наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, необходимо обратиться к ветеринарному специалисту. Без профессионального осмотра и проверки необходимых анализов невозможно поставить точный диагноз, а самостоятельное лечение может привести к ухудшению состояния животного. "Если у вас нет возможности отвезти собаку в ветеринарную клинику, воспользуйтесь онлайн-консультацией со специалистом", - советует кинолог.До приема у ветеринарного врача можно облегчить состояние питомца в домашних условиях. Для этого требуется обустроить собаке удобное место, где она будет защищена от сквозняков и низкой температуры. Обеспечить ей покой и теплое питье, легкую, но достаточно калорийную пищу. Если у животного лихорадка, Голубев советует укрыть его теплым покрывалом. "Также может помочь легкий массаж гладкой щеткой", - сказал кинолог.Самым действенным вариантом избежать простуды, напомнил специалист, является профилактика. "Обеспечьте вашему любимцу сбалансированное питание, в котором будут учтены пропорции белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых для конкретной породы и массы тела животного. Защищайте питомца от переохлаждений и непогоды, а также следите за состоянием его шерсти и кожи", - сказал Голубев.

https://ria.ru/20210115/sobaki-1593121367.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская кинологическая федерация (ркф), собаки, москва, общество