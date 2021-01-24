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Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
Собаки в холодное время года, поскольку часто бывают на улице и могут достаточно долго гулять при минусовой температуре, особо подвержены риску простудных... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:21
2021-01-24T03:21
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Собаки в холодное время года, поскольку часто бывают на улице и могут достаточно долго гулять при минусовой температуре, особо подвержены риску простудных заболеваний. О том, как выявить болезнь и чем помочь питомцу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Кинолог отметил, что в привычном человеческом понимании диагноз "простуда" собакам не ставится. По таким симптомам как чихание, насморк, кашель и высокая температура нельзя сразу сделать вывод, что собака простужена. Речь может идти о других заболеваниях.Выявить простуду, пояснил Голубев, помогут такие симптомы как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела (нормой считается температура от 37,5 до 39 градусов), затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха. Помимо того, могут возникнуть трудности при мочеиспускании, когда собака не может найти место, чтобы справить нужду, в течение дня часто или бесконтрольно ходит в туалет, а в моче видна кровь. Это может быть признаком цистита, рассказал Голубев."Все эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения. Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае, если возникнет легкое недомогание – быстро справиться с этим", - сказал кинолог.Поэтому, отметил он, важно поддерживать иммунитет у собаки и избегать факторов, которые его снижают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение.Что делать, если собака простудиласьПо словам Голубева, если наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, необходимо обратиться к ветеринарному специалисту. Без профессионального осмотра и проверки необходимых анализов невозможно поставить точный диагноз, а самостоятельное лечение может привести к ухудшению состояния животного. "Если у вас нет возможности отвезти собаку в ветеринарную клинику, воспользуйтесь онлайн-консультацией со специалистом", - советует кинолог.До приема у ветеринарного врача можно облегчить состояние питомца в домашних условиях. Для этого требуется обустроить собаке удобное место, где она будет защищена от сквозняков и низкой температуры. Обеспечить ей покой и теплое питье, легкую, но достаточно калорийную пищу. Если у животного лихорадка, Голубев советует укрыть его теплым покрывалом. "Также может помочь легкий массаж гладкой щеткой", - сказал кинолог.Самым действенным вариантом избежать простуды, напомнил специалист, является профилактика. "Обеспечьте вашему любимцу сбалансированное питание, в котором будут учтены пропорции белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых для конкретной породы и массы тела животного. Защищайте питомца от переохлаждений и непогоды, а также следите за состоянием его шерсти и кожи", - сказал Голубев.
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), собаки, москва, общество

Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде

03:21 24.01.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековСобака на улице
Собака на улице - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Собаки в холодное время года, поскольку часто бывают на улице и могут достаточно долго гулять при минусовой температуре, особо подвержены риску простудных заболеваний. О том, как выявить болезнь и чем помочь питомцу, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Простуда – неприятное явление, которое может застать врасплох не только человека, но и собаку. Здоровые питомцы с сильным иммунитетом меньше всего подвержены этому риску, но исключения бывают всегда. В качестве мер профилактики я советую следить за состоянием питомца на прогулке, особенно когда вы гуляете в морозную погоду, защищать его от сквозняков и по возможности носить комбинезоны, которые защищают от влаги и ветра. Если у собаки появились первые признаки заболевания, не медлите и обратитесь к специалисту", - сказал он.
Кинолог отметил, что в привычном человеческом понимании диагноз "простуда" собакам не ставится. По таким симптомам как чихание, насморк, кашель и высокая температура нельзя сразу сделать вывод, что собака простужена. Речь может идти о других заболеваниях.
Выявить простуду, пояснил Голубев, помогут такие симптомы как ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела (нормой считается температура от 37,5 до 39 градусов), затрудненное дыхание, хрипы и кашель, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха. Помимо того, могут возникнуть трудности при мочеиспускании, когда собака не может найти место, чтобы справить нужду, в течение дня часто или бесконтрольно ходит в туалет, а в моче видна кровь. Это может быть признаком цистита, рассказал Голубев.
"Все эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения. Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае, если возникнет легкое недомогание – быстро справиться с этим", - сказал кинолог.
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Поэтому, отметил он, важно поддерживать иммунитет у собаки и избегать факторов, которые его снижают: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или систематическое переохлаждение.

Что делать, если собака простудилась

По словам Голубева, если наблюдается один или несколько перечисленных симптомов, необходимо обратиться к ветеринарному специалисту. Без профессионального осмотра и проверки необходимых анализов невозможно поставить точный диагноз, а самостоятельное лечение может привести к ухудшению состояния животного. "Если у вас нет возможности отвезти собаку в ветеринарную клинику, воспользуйтесь онлайн-консультацией со специалистом", - советует кинолог.
До приема у ветеринарного врача можно облегчить состояние питомца в домашних условиях. Для этого требуется обустроить собаке удобное место, где она будет защищена от сквозняков и низкой температуры. Обеспечить ей покой и теплое питье, легкую, но достаточно калорийную пищу. Если у животного лихорадка, Голубев советует укрыть его теплым покрывалом. "Также может помочь легкий массаж гладкой щеткой", - сказал кинолог.
Самым действенным вариантом избежать простуды, напомнил специалист, является профилактика. "Обеспечьте вашему любимцу сбалансированное питание, в котором будут учтены пропорции белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых для конкретной породы и массы тела животного. Защищайте питомца от переохлаждений и непогоды, а также следите за состоянием его шерсти и кожи", - сказал Голубев.
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