https://ria.ru/20210124/snaryad-1594331414.html

В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц

В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц

В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:10

2021-01-24T03:10

2021-01-24T03:10

новое оружие россии

россия

госзакупки

москва

нижегородская область

сирия

армия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593658646_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_6de5e5953b50917047a283ff3a544e3a.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.

https://ria.ru/20210119/ucheniya-1593656809.html

https://ria.ru/20210121/istrebitel-1593958616.html

россия

москва

нижегородская область

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госзакупки, москва, нижегородская область, сирия, армия, безопасность