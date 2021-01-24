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Новое оружие России
https://ria.ru/20210124/snaryad-1594331414.html
В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц
В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц
В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T03:10
2021-01-24T03:10
новое оружие россии
россия
госзакупки
москва
нижегородская область
сирия
армия
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.
https://ria.ru/20210119/ucheniya-1593656809.html
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россия, госзакупки, москва, нижегородская область, сирия, армия, безопасность

В России испытают новейший управляемый снаряд для гаубиц

03:10 24.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время тактических учений с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В России планируется провести испытания новейшего управляемого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда для гаубиц, сообщается в материалах, размещенных на сайте госзакупок.
Как следует из документов, будут проведены предварительные испытания опытного образца 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Стрельбу планируется выполнить на полигоне в Нижегородской области из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и Д-20, а также самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С".
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время тактических учений с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Как уточнил РИА Новости информированный источник, "новый снаряд получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы".
Собеседник агентства добавил, что "в настоящее время ведутся работы по созданию целой линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе для применения в составе комплекса "Коалиция-СВ".
Ранее в СМИ сообщалось о работах над снарядом "Краснополь-Д" с дальностью стрельбы до 43 километров.
В настоящее время в России применяется ряд танковых и гаубичных управляемых снарядов. В частности, в самоходных артиллерийских установках используется снаряд "Краснополь", способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Этот боеприпас применялся в Сирии для уничтожения террористов.
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Новое оружие РоссииРоссияГосзакупкиМоскваНижегородская областьСирияАрмияБезопасность
 
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