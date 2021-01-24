https://ria.ru/20210124/smertnost-1594344166.html

Найдены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

Найдены различия в смертности от COVID-19 у представителей разных рас

Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T10:01

2021-01-24T10:01

2021-01-24T12:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

лондонский университет

великобритания

азия

в мире

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский университет королевы Марии и фонд Barts Health NHS Trust провел исследование и выяснил, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни. Результаты исследования опубликованы на портале BMJ Open. Были проанализированы данные 1737 пациентов в возрасте старше 16 лет с подтвержденным COVID-19 — всех их госпитализировали в пять больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года. Коронавирус был выявлен при помощи одного или нескольких ПЦР-тестов. Выходцами из Азии были 538 больных (31 процент), 340 (20 процентов) чернокожих, 707 (40 процентов) — белые люди. Всего к 30-му дню умерли 511 пациентов — это составляет 29 процентов от общего числа.Пациенты из этнических меньшинств, как отмечается, были моложе. Кроме того, выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и получали инвазивную вентиляцию легких по сравнению с белыми пациентами. Вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше. У азиатских и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии был выше на 50-80 процентов по сравнению с белыми пациентами того же возраста.Специалист по реанимации и анестезии Йизе Ван пояснил, что исследование показывает непропорциональное влияние коронавируса на представителей разных этнических групп — например, бангладешцы, пакистанцы, африканцы и другие.Ученые также подчеркнули, что в исследовании было представлено большое количество пациентов, однако они не смогли сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности. Кроме того, исследование проводилось в одном регионе Британии, где коронавирус оказал сильное влияние.Два члена группы доктор Ванесса Апеа и профессор Хлоя Оркин также проводят новое исследование, чтобы понять, почему коронавирус так сильно затрагивает черные, азиатские и другие этнические меньшинства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, лондонский университет, великобритания, азия, в мире