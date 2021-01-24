Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/sirota-1594173848.html
Жизнь тяжелобольной сироты, которая справляется со всем в одиночку
Жизнь тяжелобольной сироты, которая справляется со всем в одиночку
Елена Степанова из Рязанской области работает на почте. Не каждый посетитель замечает, что дается это 36-летней женщине непросто. Она родилась с тяжелым... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T08:00
2021-01-24T08:12
квартира
ремонт
жилье
орловская область
рязанская область
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594136737_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_cbf8f12e1015ff9fca4be3e76f6fa43d.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Елена Степанова из Рязанской области работает на почте. Не каждый посетитель замечает, что дается это 36-летней женщине непросто. Она родилась с тяжелым заболеванием скелетно-мышечной системы, передвигается в инвалидном кресле. У Елены было трудное детство. Росла в приюте — узнав о диагнозе, от нее отказались. Несмотря ни на что, она получила образование и научилась жить самостоятельно."Ноги как у лягушки""Когда тепло и сухо, гоняю как Шумахер. А вот зимой тяжело — снег попадает в колеса, застреваю посреди дороги. Когда темнеет, волнуюсь: вдруг машина собьет", — рассказывает Степанова. Громоздкие инвалидные кресла она не любит, ездит на каталке, похожей на малогабаритную тележку: "Легкая, не больше пяти килограммов. Чтобы сдвинуться с места, отталкиваюсь резиновыми колодками — по форме они похожи на утюги". У Елены артрогрипоз — из-за этого заболевания суставы и мышцы остаются недоразвитыми. При рождении ноги у нее были сильно изогнуты. "Прямо как у лягушки. Врачи отвели мне месяц, похоронили раньше времени. Мать с отцом тут же сдали в дом ребенка. Прошло столько лет, а я живу и здравствую". Родилась она в Москве, а в шесть лет перевели в Орловскую область. "Попала в специализированное учреждение, где у каждого — свой диагноз". Школу окончила в 21 год — часто госпитализировали. "Хирургических вмешательств по выравниванию ног перенесла больше десяти. Точное количество уже не вспомню. Последний раз оперировали в 19. А дальше только комплексные обследования. Время от времени назначали массажи, физиотерапию. В орловской больнице еще протезы подбирали, чтобы на костылях ходить, — объясняет Елена. — Вообще, я на своих ногах стою, могу пройтись немного и даже по лестнице подняться. Но сил хватает ненадолго".Каталку, на которой передвигается по сей день, Степанова получила еще в 2005-м. "Представьте, у нас в детдоме лифтов не было. Учились на колесах спускаться и тут же подниматься. В большом кресле неудобно и опасно. То ли дело моя каталка — низкая, компактная. Держится до сих пор. Меняю только сиденье и резину на колесах: изнашивается".На жизнь в приюте не жалуется, вспоминает лишь хорошее. "Нас с детства приучали к чистоте и трудолюбию. Хочешь быть сильной — делай все сама. Такой, можно сказать, был девиз. Всех умений не перечислить: выпускницы шьют, вяжут, вкусно готовят. С чем угодно по дому справятся. Однажды я смеситель в ванной поменяла. После такого мне все по плечу!" — смеется Елена. "Счастью не было предела!"Перед выпуском воспитанникам предложили поселиться в интернате или переехать в другой регион и поступить в колледж. "Конечно, выбрала второе. Так я оказалась в городе Михайлове Рязанской области, пошла на бухгалтера. А после на менеджера. Всего училась семь лет. Закончила в 2012-м". Параллельно решала вопрос с жильем — квадратные метры сиротам положены по закону. В собственную квартиру Елена заехала только через четыре года после колледжа. Все это время провела у подруги из детдома. "Оля с молодым человеком, теперь уже мужем, меня приютили, пока я выбивала жилье через суды. Буду всегда им благодарна, — говорит Елена. — Знаете, у Оли нет ног и одной руки. Но это не помешало обзавестись семьей — уже второго ребенка ждет. Первая дочка родилась, когда мы жили вместе. Я помогала чем могла".С поиском вакансии тоже было тяжело. "Устроилась на почту шесть лет назад оператором. Обязанности разные: оплачиваю коммунальные услуги, выдаю посылки, пенсию. Много за компьютером работаю. Когда в колледж пришла, даже не умела им пользоваться. Теперь с легкостью справляюсь. Сижу на высоком стуле, забираюсь без посторонней помощи. Посетители меня видят через окошко". Елена бережет каждый рубль. "На ремонт и мебель в будущей квартире я с самого начала откладывала. О том, что дадут жилье, узнала в канун Нового года. Счастью не было предела. С копеечной зарплаты собрала на диван, холодильник, стол. Заехала в конце 2016-го".Сейчас дома есть все предметы первой необходимости. Степанова очень хочет застеклить балкон, но без помощи ей не справиться. "В квартире два входа. Со стороны подъезда — нормальный. А с улицы — лазят все кому не лень. Заглядывают прямо ко мне в окно, мусорят, хулиганят. Однажды так все загадили, что дверь меняла. Больше всего беспокоит, что в холодное время года очень сильно дует. Обращалась в администрацию, чтобы помогли застеклить балкон. Пока тишина"."Живу не одна"Дома Елена с каталки пересаживается на старое инвалидное кресло с пластмассовыми колесами. "Живу не одна: с попугаем, котом и кошкой. Она со мной со студенческих времен — подобрала рядом с общагой".Приятелей Степановой можно посчитать по пальцам одной руки. "Родители живы, вместе никогда не были. Я о них ничего не знала, пока отец сам на меня не вышел. Сначала переписывались, потом решили повидаться. Он и маму позвал. Это было летом 2015-го. Посидели, посмотрели друг на друга. С матерью больше не общалась. Она тогда напоследок бросила: "Мне нужно время". На что? Не знаю. Я не в курсе, чем она все эти годы занималась, где работала. А вот с папой иначе: постоянно созваниваемся по видеосвязи. Правда, встречаемся крайне редко. Но тем не менее". У родителей Елены — по двое детей. С братьями и сестрами она не знакома. Скорее всего, они даже не знают о ее существовании. Несмотря ни на что, Степанова не держит зла на мать и отца. Елена имеет право обратиться за помощью к соцработникам, но звонит им редко. "Прошу помочь вынести мусор. Зимой сугробы, на коляске к контейнерам не доехать. А на своих двоих не дойти". С трудностями сталкивается в основном в общественных местах. "Но и к этому привыкаешь. На дорогах сложно: они неровные, с трещинами. Едешь и боишься разбить каталку. Или у магазинов нет пандуса — тогда прошу прохожих". Несмотря на множество преград, Елена настроена позитивно: "Если б начала себя жалеть, давно бы уже в депрессию скатилась". Больших планов она не строит — главное, чтобы здоровье было. Мечтает лишь со временем сменить работу: хочет устроиться бухгалтером. А еще обзавестись качественным инвалидным креслом, которое прослужит долго.
https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html
https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html
https://ria.ru/20200515/1571452351.html
орловская область
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594136737_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_af018d625d1eea83895097264b225912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
квартира, ремонт, жилье, орловская область, рязанская область, семья, общество

Жизнь тяжелобольной сироты, которая справляется со всем в одиночку

08:00 24.01.2021 (обновлено: 08:12 24.01.2021)
 
© Фото : из личного архива Елены СтепановойЕлена Степанова
Елена Степанова - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : из личного архива Елены Степановой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Елена Степанова из Рязанской области работает на почте. Не каждый посетитель замечает, что дается это 36-летней женщине непросто. Она родилась с тяжелым заболеванием скелетно-мышечной системы, передвигается в инвалидном кресле. У Елены было трудное детство. Росла в приюте — узнав о диагнозе, от нее отказались. Несмотря ни на что, она получила образование и научилась жить самостоятельно.

"Ноги как у лягушки"

"Когда тепло и сухо, гоняю как Шумахер. А вот зимой тяжело — снег попадает в колеса, застреваю посреди дороги. Когда темнеет, волнуюсь: вдруг машина собьет", — рассказывает Степанова. Громоздкие инвалидные кресла она не любит, ездит на каталке, похожей на малогабаритную тележку: "Легкая, не больше пяти килограммов. Чтобы сдвинуться с места, отталкиваюсь резиновыми колодками — по форме они похожи на утюги".
У Елены артрогрипоз — из-за этого заболевания суставы и мышцы остаются недоразвитыми. При рождении ноги у нее были сильно изогнуты. "Прямо как у лягушки. Врачи отвели мне месяц, похоронили раньше времени. Мать с отцом тут же сдали в дом ребенка. Прошло столько лет, а я живу и здравствую". Родилась она в Москве, а в шесть лет перевели в Орловскую область. "Попала в специализированное учреждение, где у каждого — свой диагноз".
Ксения - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 08:00
"Изрезала руки, попала в психушку". Непридуманная жизнь тобольской сироты
Школу окончила в 21 год — часто госпитализировали. "Хирургических вмешательств по выравниванию ног перенесла больше десяти. Точное количество уже не вспомню. Последний раз оперировали в 19. А дальше только комплексные обследования. Время от времени назначали массажи, физиотерапию. В орловской больнице еще протезы подбирали, чтобы на костылях ходить, — объясняет Елена. — Вообще, я на своих ногах стою, могу пройтись немного и даже по лестнице подняться. Но сил хватает ненадолго".
Каталку, на которой передвигается по сей день, Степанова получила еще в 2005-м. "Представьте, у нас в детдоме лифтов не было. Учились на колесах спускаться и тут же подниматься. В большом кресле неудобно и опасно. То ли дело моя каталка — низкая, компактная. Держится до сих пор. Меняю только сиденье и резину на колесах: изнашивается".
На жизнь в приюте не жалуется, вспоминает лишь хорошее. "Нас с детства приучали к чистоте и трудолюбию. Хочешь быть сильной — делай все сама. Такой, можно сказать, был девиз. Всех умений не перечислить: выпускницы шьют, вяжут, вкусно готовят. С чем угодно по дому справятся. Однажды я смеситель в ванной поменяла. После такого мне все по плечу!" — смеется Елена.
Таким Ольга забрала приемного сына из Ёлочки - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября 2020, 08:00
"Невесомый, как кукла". Почему крымский дом ребенка стал "концлагерем"

"Счастью не было предела!"

Перед выпуском воспитанникам предложили поселиться в интернате или переехать в другой регион и поступить в колледж. "Конечно, выбрала второе. Так я оказалась в городе Михайлове Рязанской области, пошла на бухгалтера. А после на менеджера. Всего училась семь лет. Закончила в 2012-м". Параллельно решала вопрос с жильем — квадратные метры сиротам положены по закону.
В собственную квартиру Елена заехала только через четыре года после колледжа. Все это время провела у подруги из детдома. "Оля с молодым человеком, теперь уже мужем, меня приютили, пока я выбивала жилье через суды. Буду всегда им благодарна, — говорит Елена. — Знаете, у Оли нет ног и одной руки. Но это не помешало обзавестись семьей — уже второго ребенка ждет. Первая дочка родилась, когда мы жили вместе. Я помогала чем могла".
С поиском вакансии тоже было тяжело. "Устроилась на почту шесть лет назад оператором. Обязанности разные: оплачиваю коммунальные услуги, выдаю посылки, пенсию. Много за компьютером работаю. Когда в колледж пришла, даже не умела им пользоваться. Теперь с легкостью справляюсь. Сижу на высоком стуле, забираюсь без посторонней помощи. Посетители меня видят через окошко".
© Фото : из личного архива Елены СтепановойЕлена Степанова
Елена Степанова - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : из личного архива Елены Степановой
Елена Степанова
Елена бережет каждый рубль. "На ремонт и мебель в будущей квартире я с самого начала откладывала. О том, что дадут жилье, узнала в канун Нового года. Счастью не было предела. С копеечной зарплаты собрала на диван, холодильник, стол. Заехала в конце 2016-го".
Сейчас дома есть все предметы первой необходимости. Степанова очень хочет застеклить балкон, но без помощи ей не справиться. "В квартире два входа. Со стороны подъезда — нормальный. А с улицы — лазят все кому не лень. Заглядывают прямо ко мне в окно, мусорят, хулиганят. Однажды так все загадили, что дверь меняла. Больше всего беспокоит, что в холодное время года очень сильно дует. Обращалась в администрацию, чтобы помогли застеклить балкон. Пока тишина".

"Живу не одна"

Дома Елена с каталки пересаживается на старое инвалидное кресло с пластмассовыми колесами. "Живу не одна: с попугаем, котом и кошкой. Она со мной со студенческих времен — подобрала рядом с общагой".
Приятелей Степановой можно посчитать по пальцам одной руки. "Родители живы, вместе никогда не были. Я о них ничего не знала, пока отец сам на меня не вышел. Сначала переписывались, потом решили повидаться. Он и маму позвал. Это было летом 2015-го. Посидели, посмотрели друг на друга. С матерью больше не общалась. Она тогда напоследок бросила: "Мне нужно время". На что? Не знаю. Я не в курсе, чем она все эти годы занималась, где работала. А вот с папой иначе: постоянно созваниваемся по видеосвязи. Правда, встречаемся крайне редко. Но тем не менее".
Наталья с детьми - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 08:00
"Кастрюля большая есть?" О том, как выйти из детдома и родить десятерых
У родителей Елены — по двое детей. С братьями и сестрами она не знакома. Скорее всего, они даже не знают о ее существовании. Несмотря ни на что, Степанова не держит зла на мать и отца.

"Меня воспитал детдом. Вроде бы справился неплохо. Конечно, всякое бывало. И персонал грубил, и ровесники обижали. Я старалась не зацикливаться — мелочи все это. Кто бы что ни говорил, наш приют хороший. Там все сделали, чтобы мы адаптировались к социуму. К сожалению, далеко не всем удалось. Помню одну девушку: вышла замуж, родила, а потом сдала ребенка в детдом. В тот, где сама выросла. Ума не приложу, как такое возможно".

Елена имеет право обратиться за помощью к соцработникам, но звонит им редко. "Прошу помочь вынести мусор. Зимой сугробы, на коляске к контейнерам не доехать. А на своих двоих не дойти". С трудностями сталкивается в основном в общественных местах. "Но и к этому привыкаешь. На дорогах сложно: они неровные, с трещинами. Едешь и боишься разбить каталку. Или у магазинов нет пандуса — тогда прошу прохожих". Несмотря на множество преград, Елена настроена позитивно: "Если б начала себя жалеть, давно бы уже в депрессию скатилась".
Больших планов она не строит — главное, чтобы здоровье было. Мечтает лишь со временем сменить работу: хочет устроиться бухгалтером. А еще обзавестись качественным инвалидным креслом, которое прослужит долго.
 
КвартираРемонтЖильеОрловская областьРязанская областьСемьяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния