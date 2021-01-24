https://ria.ru/20210124/sirota-1594173848.html

Жизнь тяжелобольной сироты, которая справляется со всем в одиночку

Жизнь тяжелобольной сироты, которая справляется со всем в одиночку

Елена Степанова из Рязанской области работает на почте. Не каждый посетитель замечает, что дается это 36-летней женщине непросто. Она родилась с тяжелым... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T08:00

2021-01-24T08:00

2021-01-24T08:12

квартира

ремонт

жилье

орловская область

рязанская область

семья

общество

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Елена Степанова из Рязанской области работает на почте. Не каждый посетитель замечает, что дается это 36-летней женщине непросто. Она родилась с тяжелым заболеванием скелетно-мышечной системы, передвигается в инвалидном кресле. У Елены было трудное детство. Росла в приюте — узнав о диагнозе, от нее отказались. Несмотря ни на что, она получила образование и научилась жить самостоятельно."Ноги как у лягушки""Когда тепло и сухо, гоняю как Шумахер. А вот зимой тяжело — снег попадает в колеса, застреваю посреди дороги. Когда темнеет, волнуюсь: вдруг машина собьет", — рассказывает Степанова. Громоздкие инвалидные кресла она не любит, ездит на каталке, похожей на малогабаритную тележку: "Легкая, не больше пяти килограммов. Чтобы сдвинуться с места, отталкиваюсь резиновыми колодками — по форме они похожи на утюги". У Елены артрогрипоз — из-за этого заболевания суставы и мышцы остаются недоразвитыми. При рождении ноги у нее были сильно изогнуты. "Прямо как у лягушки. Врачи отвели мне месяц, похоронили раньше времени. Мать с отцом тут же сдали в дом ребенка. Прошло столько лет, а я живу и здравствую". Родилась она в Москве, а в шесть лет перевели в Орловскую область. "Попала в специализированное учреждение, где у каждого — свой диагноз". Школу окончила в 21 год — часто госпитализировали. "Хирургических вмешательств по выравниванию ног перенесла больше десяти. Точное количество уже не вспомню. Последний раз оперировали в 19. А дальше только комплексные обследования. Время от времени назначали массажи, физиотерапию. В орловской больнице еще протезы подбирали, чтобы на костылях ходить, — объясняет Елена. — Вообще, я на своих ногах стою, могу пройтись немного и даже по лестнице подняться. Но сил хватает ненадолго".Каталку, на которой передвигается по сей день, Степанова получила еще в 2005-м. "Представьте, у нас в детдоме лифтов не было. Учились на колесах спускаться и тут же подниматься. В большом кресле неудобно и опасно. То ли дело моя каталка — низкая, компактная. Держится до сих пор. Меняю только сиденье и резину на колесах: изнашивается".На жизнь в приюте не жалуется, вспоминает лишь хорошее. "Нас с детства приучали к чистоте и трудолюбию. Хочешь быть сильной — делай все сама. Такой, можно сказать, был девиз. Всех умений не перечислить: выпускницы шьют, вяжут, вкусно готовят. С чем угодно по дому справятся. Однажды я смеситель в ванной поменяла. После такого мне все по плечу!" — смеется Елена. "Счастью не было предела!"Перед выпуском воспитанникам предложили поселиться в интернате или переехать в другой регион и поступить в колледж. "Конечно, выбрала второе. Так я оказалась в городе Михайлове Рязанской области, пошла на бухгалтера. А после на менеджера. Всего училась семь лет. Закончила в 2012-м". Параллельно решала вопрос с жильем — квадратные метры сиротам положены по закону. В собственную квартиру Елена заехала только через четыре года после колледжа. Все это время провела у подруги из детдома. "Оля с молодым человеком, теперь уже мужем, меня приютили, пока я выбивала жилье через суды. Буду всегда им благодарна, — говорит Елена. — Знаете, у Оли нет ног и одной руки. Но это не помешало обзавестись семьей — уже второго ребенка ждет. Первая дочка родилась, когда мы жили вместе. Я помогала чем могла".С поиском вакансии тоже было тяжело. "Устроилась на почту шесть лет назад оператором. Обязанности разные: оплачиваю коммунальные услуги, выдаю посылки, пенсию. Много за компьютером работаю. Когда в колледж пришла, даже не умела им пользоваться. Теперь с легкостью справляюсь. Сижу на высоком стуле, забираюсь без посторонней помощи. Посетители меня видят через окошко". Елена бережет каждый рубль. "На ремонт и мебель в будущей квартире я с самого начала откладывала. О том, что дадут жилье, узнала в канун Нового года. Счастью не было предела. С копеечной зарплаты собрала на диван, холодильник, стол. Заехала в конце 2016-го".Сейчас дома есть все предметы первой необходимости. Степанова очень хочет застеклить балкон, но без помощи ей не справиться. "В квартире два входа. Со стороны подъезда — нормальный. А с улицы — лазят все кому не лень. Заглядывают прямо ко мне в окно, мусорят, хулиганят. Однажды так все загадили, что дверь меняла. Больше всего беспокоит, что в холодное время года очень сильно дует. Обращалась в администрацию, чтобы помогли застеклить балкон. Пока тишина"."Живу не одна"Дома Елена с каталки пересаживается на старое инвалидное кресло с пластмассовыми колесами. "Живу не одна: с попугаем, котом и кошкой. Она со мной со студенческих времен — подобрала рядом с общагой".Приятелей Степановой можно посчитать по пальцам одной руки. "Родители живы, вместе никогда не были. Я о них ничего не знала, пока отец сам на меня не вышел. Сначала переписывались, потом решили повидаться. Он и маму позвал. Это было летом 2015-го. Посидели, посмотрели друг на друга. С матерью больше не общалась. Она тогда напоследок бросила: "Мне нужно время". На что? Не знаю. Я не в курсе, чем она все эти годы занималась, где работала. А вот с папой иначе: постоянно созваниваемся по видеосвязи. Правда, встречаемся крайне редко. Но тем не менее". У родителей Елены — по двое детей. С братьями и сестрами она не знакома. Скорее всего, они даже не знают о ее существовании. Несмотря ни на что, Степанова не держит зла на мать и отца. Елена имеет право обратиться за помощью к соцработникам, но звонит им редко. "Прошу помочь вынести мусор. Зимой сугробы, на коляске к контейнерам не доехать. А на своих двоих не дойти". С трудностями сталкивается в основном в общественных местах. "Но и к этому привыкаешь. На дорогах сложно: они неровные, с трещинами. Едешь и боишься разбить каталку. Или у магазинов нет пандуса — тогда прошу прохожих". Несмотря на множество преград, Елена настроена позитивно: "Если б начала себя жалеть, давно бы уже в депрессию скатилась". Больших планов она не строит — главное, чтобы здоровье было. Мечтает лишь со временем сменить работу: хочет устроиться бухгалтером. А еще обзавестись качественным инвалидным креслом, которое прослужит долго.

https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html

https://ria.ru/20200904/siroty-1576702715.html

https://ria.ru/20200515/1571452351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квартира, ремонт, жилье, орловская область, рязанская область, семья, общество