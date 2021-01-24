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Юрист рассказал, за что будут штрафовать автомобилистов с января
Юрист рассказал, за что будут штрафовать автомобилистов с января
Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T01:11
2021-01-24T02:17
егор редин
россия
штрафы
осаго
авто
общество
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Российских водителей предупредили о новых штрафах с января
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году.Новая норма в Кодексе об административных нарушениях "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предполагают, что разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей.Отмечается, что министерство юстиции установило, какие именно машины будут считаться брошенными, однако в КоАП нет подробной информации об этом. Помимо этого, в доработанной версии кодекса остались размеры административных штрафов в установленных ранее пределах.Тем не менее введены новые нарушения, ответственность за них может доходить до 50 тысяч рублей. Штраф на такую сумму может быть при отказе от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может грозить лишением водительских прав на 2-3 года.Также в этом году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола.По словам Редина, ранее это можно было сделать лично или с помощью заказного письма.
https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html
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егор редин, россия, штрафы, осаго, авто, общество

Юрист рассказал, за что будут штрафовать автомобилистов с января

01:11 24.01.2021 (обновлено: 02:17 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году.
Новая норма в Кодексе об административных нарушениях "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предполагают, что разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей.
Отмечается, что министерство юстиции установило, какие именно машины будут считаться брошенными, однако в КоАП нет подробной информации об этом. Помимо этого, в доработанной версии кодекса остались размеры административных штрафов в установленных ранее пределах.
Тем не менее введены новые нарушения, ответственность за них может доходить до 50 тысяч рублей. Штраф на такую сумму может быть при отказе от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может грозить лишением водительских прав на 2-3 года.
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Также в этом году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола.
"Ранее в тестовом режиме заработало мобильное приложение "Помощник ОСАГО", которое позволяет не только зафиксировать детали аварии, но и направить в страховую извещение в электронном виде", — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Редина, ранее это можно было сделать лично или с помощью заказного письма.
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