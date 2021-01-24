https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html

Юрист рассказал, за что будут штрафовать автомобилистов с января

Юрист рассказал, за что будут штрафовать автомобилистов с января

Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T01:11

2021-01-24T01:11

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егор редин

россия

штрафы

осаго

авто

общество

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Российских водителей предупредили о новых штрафах с января

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о новых штрафах, появившихся для автомобилистов в этом году.Новая норма в Кодексе об административных нарушениях "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств" предполагают, что разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф в размере 1-3 тысяч рублей.Отмечается, что министерство юстиции установило, какие именно машины будут считаться брошенными, однако в КоАП нет подробной информации об этом. Помимо этого, в доработанной версии кодекса остались размеры административных штрафов в установленных ранее пределах.Тем не менее введены новые нарушения, ответственность за них может доходить до 50 тысяч рублей. Штраф на такую сумму может быть при отказе от медосвидетельствования при наличии в салоне авто несовершеннолетнего. Кроме того, это нарушение может грозить лишением водительских прав на 2-3 года.Также в этом году продолжится внедрение процедуры оформления аварий без пострадавших по системе европротокола.По словам Редина, ранее это можно было сделать лично или с помощью заказного письма.

https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор редин, россия, штрафы, осаго, авто, общество