https://ria.ru/20210124/shakhta-1594402909.html

В Коми нашли тела горняков, погибших при пожаре в шахте в ноябре

В Коми нашли тела горняков, погибших при пожаре в шахте в ноябре

Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости представитель республиканского... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T23:02

2021-01-24T23:02

2021-01-25T06:50

россия

республика коми

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594106954_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_8e7b8134cdef4f5fc4c8cbea655e8eee.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости представитель республиканского следственного управления.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".По ее словам, в рамках расследования уголовного дела после осмотра тел следователями назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html

https://ria.ru/20210117/shakhter-1593383660.html

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика коми, происшествия