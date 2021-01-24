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В Коми нашли тела горняков, погибших при пожаре в шахте в ноябре
В Коми нашли тела горняков, погибших при пожаре в шахте в ноябре
Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости представитель республиканского... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-24T23:02
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россия
республика коми
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости представитель республиканского следственного управления.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".По ее словам, в рамках расследования уголовного дела после осмотра тел следователями назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html
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россия, республика коми, происшествия

В Коми нашли тела горняков, погибших при пожаре в шахте в ноябре

23:02 24.01.2021 (обновлено: 06:50 25.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Горноспасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте в Коми в ноябре 2020 года, сообщила РИА Новости представитель республиканского следственного управления.
По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте №3 предприятия "Яреганефть" из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".
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"Сегодня горно-спасательным отрядом обнаружены тела двух горнорабочих, погибших в результате возгорания в нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть". Останки подняты на поверхность. При них имелись индивидуальные средства защиты", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела после осмотра тел следователями назначены необходимые судебные экспертизы.

"Продолжается проведение иных следственных и процессуальных действий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", - добавила представитель СУСК РФ по Коми.

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