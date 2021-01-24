https://ria.ru/20210124/sboy-1594382626.html

"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:52

2021-01-24T17:52

2021-01-24T22:55

россия

вконтакте

технологии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17:00 мск. На проблемы с загрузкой сайта пожаловались 52 процента пользователей, 41 процент претензий был связан с доставкой сообщений, еще шесть процентов — с проблемами со входом в аккаунт."Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.

https://ria.ru/20210123/svyaz-1594270839.html

россия

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2021

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