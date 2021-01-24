"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
17:52 24.01.2021 (обновлено: 22:55 24.01.2021)
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17:00 мск. На проблемы с загрузкой сайта пожаловались 52 процента пользователей, 41 процент претензий был связан с доставкой сообщений, еще шесть процентов — с проблемами со входом в аккаунт.
"Менее чем у 0,6 процента пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу", — прокомментировали в пресс-службе ВК.
"Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.
23 января, 13:00"Билайн" и "Ростелеком" опровергли сообщения о сбоях в их сетях