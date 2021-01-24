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"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:52
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17:00 мск. На проблемы с загрузкой сайта пожаловались 52 процента пользователей, 41 процент претензий был связан с доставкой сообщений, еще шесть процентов — с проблемами со входом в аккаунт."Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.
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россия, вконтакте, технологии

"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя

17:52 24.01.2021 (обновлено: 22:55 24.01.2021)
 
© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6 процента пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17:00 мск. На проблемы с загрузкой сайта пожаловались 52 процента пользователей, 41 процент претензий был связан с доставкой сообщений, еще шесть процентов — с проблемами со входом в аккаунт.

"Менее чем у 0,6 процента пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу", — прокомментировали в пресс-службе ВК.

"Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.
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