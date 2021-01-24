https://ria.ru/20210124/ruki-1594332257.html

Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни

Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни

Одним из признаков неалкогольного стеатогепатита могут быть покрасневшие ладони, говорится на сайте американской клиники Майо. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T03:58

2021-01-24T03:58

2021-01-24T03:58

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здоровье

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общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Одним из признаков неалкогольного стеатогепатита могут быть покрасневшие ладони, говорится на сайте американской клиники Майо.Этот недуг представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени. Заболевание, характеризующееся воспалением этого органа, может прогрессировать до цирроза печени.Другими симптомами неалкогольного стеатогепатита специалисты называют:Специалисты считают, что причинами развития болезни может быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность (невосприимчивость клеток к действию инсулина. — Прим. ред.), а также высокий уровень сахара и жиров в крови.Подчеркивается, что в группу риска по неалкогольному стеатогепатиту входят пожилые люди, пациенты с диабетом, а также люди с ожирением в области живота.Для снижения риска неалкогольного стеатогепатита рекомендуется соблюдать диету, следить за своим весом и заниматься физической активностью.

https://rsport.ria.ru/20201230/pechen-1591620014.html

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2021

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жир, здоровье, сша, общество