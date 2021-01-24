https://ria.ru/20210124/rosgvardiya-1594375038.html

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной

Росгвардеец, посмеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:39

2021-01-24T16:39

2021-01-24T19:21

россия

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

александр хинштейн

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росгвардеец, посмеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, сейчас находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После этого в сети появилось видео, на котором росгвардеец на видео смеется над этой ситуацией.Про ударившего женщину правоохранителя парламентарию неизвестно.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T16:39 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр хинштейн, санкт-петербург