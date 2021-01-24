Росгвардейца уволят за насмешку над пострадавшей женщиной
16:39 24.01.2021 (обновлено: 19:21 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росгвардеец, посмеявшийся на видео над инцидентом в Петербурге, где правоохранитель ударил женщину ногой, будет уволен, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, сейчас находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. После этого в сети появилось видео, на котором росгвардеец на видео смеется над этой ситуацией.
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"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - написал Хинштейн в Twitter.
Про ударившего женщину правоохранителя парламентарию неизвестно.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".