https://ria.ru/20210124/reys-1594345359.html

В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов

В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов

Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T10:17

2021-01-24T10:17

2021-01-24T17:29

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 10:12 (мск) воскресенья, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, в Домодедово — семь задержано, два отменено, в Шереметьево задержаны три рейса, один отменен.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидается туман, морось и до плюс пяти градусов тепла, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.

https://ria.ru/20210122/samolet-1594216736.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва