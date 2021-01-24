Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/reys-1594345359.html
В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов
В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов
Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:17
2021-01-24T17:29
евгений тишковец
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_7745911a8c4770556abe98e359c79b5b.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 10:12 (мск) воскресенья, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, в Домодедово — семь задержано, два отменено, в Шереметьево задержаны три рейса, один отменен.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидается туман, морось и до плюс пяти градусов тепла, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.
https://ria.ru/20210122/samolet-1594216736.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862385_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_8fbd67ccaa7e98d51d5703283c716cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва

В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов

10:17 24.01.2021 (обновлено: 17:29 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 10:12 (мск) воскресенья, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, в Домодедово — семь задержано, два отменено, в Шереметьево задержаны три рейса, один отменен.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 19:25Туризм
Рейс в Москву из Петербурга вернулся в Пулково из-за неисправности
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидается туман, морось и до плюс пяти градусов тепла, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.
 
Евгений ТишковецМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния