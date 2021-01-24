https://ria.ru/20210124/reys-1594345359.html
В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов
В Москве задержали или отменили более 20 авиарейсов
Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T10:17
2021-01-24T10:17
2021-01-24T17:29
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Девятнадцать рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 10:12 (мск) воскресенья, во Внуково задержаны девять рейсов, один отменен, в Домодедово — семь задержано, два отменено, в Шереметьево задержаны три рейса, один отменен.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидается туман, морось и до плюс пяти градусов тепла, высота сугробов уменьшится до 28 сантиметров.
https://ria.ru/20210122/samolet-1594216736.html
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евгений тишковец, москва