https://ria.ru/20210124/razvedka-1594335342.html

NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда

NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда

Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T06:26

2021-01-24T06:26

2021-01-24T06:26

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, пишет издание New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.Как следует из документов, сотрудники управления в рамках пяти расследований в последние два с половиной года отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.По данным издания, это раскрывает лазейку в американском законе: хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы заставить телефонные компании передать данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда.Ранее СМИ уже сообщали, что власти США иногда используют такие данные в правоохранительных целях "на территории страны", например, в иммиграционных расследованиях. "Также известно, что иногда военные используют данные о местоположении в разведывательных целях", - пишет газета. Издание отмечает, что управление, "по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей", чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру.Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, "не разделяют американцев и иностранных пользователей" - отфильтровывает информацию и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США уже само управление, отмечает издание. Затем для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение, за последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз, пишет New York Times.Сенатор Уайден намерен внести закон, чтобы обеспечить защиту данных о местоположении американцев. Он назвал такую ​​практику посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни. Издание не уточняет, информацию о гражданах каких стран за пределами США получает таким образом управление.

https://ria.ru/20210121/razvedka-1593937334.html

https://ria.ru/20210121/antonov-1593941520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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