https://ria.ru/20210124/razvedka-1594335342.html
NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:26
2021-01-24T06:26
2021-01-24T06:26
министерство обороны сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Разведывательное управление Пентагона уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, пишет издание New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.Как следует из документов, сотрудники управления в рамках пяти расследований в последние два с половиной года отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.По данным издания, это раскрывает лазейку в американском законе: хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы заставить телефонные компании передать данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда.Ранее СМИ уже сообщали, что власти США иногда используют такие данные в правоохранительных целях "на территории страны", например, в иммиграционных расследованиях. "Также известно, что иногда военные используют данные о местоположении в разведывательных целях", - пишет газета. Издание отмечает, что управление, "по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей", чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру.Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, "не разделяют американцев и иностранных пользователей" - отфильтровывает информацию и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США уже само управление, отмечает издание. Затем для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение, за последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз, пишет New York Times.Сенатор Уайден намерен внести закон, чтобы обеспечить защиту данных о местоположении американцев. Он назвал такую практику посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни. Издание не уточняет, информацию о гражданах каких стран за пределами США получает таким образом управление.
https://ria.ru/20210121/razvedka-1593937334.html
https://ria.ru/20210121/antonov-1593941520.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, сша, в мире
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Разведывательное управление Пентагона
уже несколько лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях американцев и иностранцев без получения на это ордера суда, пишет издание New York Times
со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.
Как следует из документов, сотрудники управления в рамках пяти расследований в последние два с половиной года отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных, куда информация поступает с приложений на смартфонах.
По данным издания, это раскрывает лазейку в американском законе: хотя власти обязаны запрашивать ордер, чтобы заставить телефонные компании передать данные о местоположении своих клиентов, правительство вместо этого может купить аналогичные данные у посредников без суда.
Ранее СМИ уже сообщали, что власти США
иногда используют такие данные в правоохранительных целях "на территории страны", например, в иммиграционных расследованиях. "Также известно, что иногда военные используют данные о местоположении в разведывательных целях", - пишет газета. Издание отмечает, что управление, "по-видимому, в основном покупает и использует данные о местоположении при ведении расследований об иностранцах за границей", чтобы обнаружить угрозы американским войскам, размещенным по всему миру.
Брокеры данных, у которых разведка закупает базы, "не разделяют американцев и иностранных пользователей" - отфильтровывает информацию и выделяет в отдельную базу находящихся на территории США уже само управление, отмечает издание. Затем для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение, за последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз, пишет New York Times.
Сенатор Уайден намерен внести закон, чтобы обеспечить защиту данных о местоположении американцев. Он назвал такую практику посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни. Издание не уточняет, информацию о гражданах каких стран за пределами США получает таким образом управление.