https://ria.ru/20210124/pyatigorsk-1594402546.html

В Пятигорске составили 26 протоколов после незаконной акции

В Пятигорске составили 26 протоколов после незаконной акции

После несогласованной акции в субботу в Пятигорске составлено 26 административных протоколов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T22:54

2021-01-24T22:54

2021-01-24T22:54

россия

пятигорск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. После несогласованной акции в субботу в Пятигорске составлено 26 административных протоколов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.По его словам, полиция вела себя достойно, сотрудникам пришлось многое вытерпеть. Не было среди задержанных тех, кто просто стоял и ничего не делал, добавил глава Пятигорска.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

пятигорск

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T22:54 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, пятигорск, происшествия