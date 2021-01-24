https://ria.ru/20210124/pyatigorsk-1594402546.html
В Пятигорске составили 26 протоколов после незаконной акции
В Пятигорске составили 26 протоколов после незаконной акции
После несогласованной акции в субботу в Пятигорске составлено 26 административных протоколов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T22:54
2021-01-24T22:54
2021-01-24T22:54
россия
пятигорск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. После несогласованной акции в субботу в Пятигорске составлено 26 административных протоколов, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.По его словам, полиция вела себя достойно, сотрудникам пришлось многое вытерпеть. Не было среди задержанных тех, кто просто стоял и ничего не делал, добавил глава Пятигорска.
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-24T22:54
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