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Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"
Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"
Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T20:55
2021-01-24T20:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
кристина фернандес де киршнер
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter."В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии", - написала Киршнер.Ранее "Спутником V" привился от коронавируса президент Аргентины Альберто Фернандес. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в стране 29 декабря 2020 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, кристина фернандес де киршнер, в мире

Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"

20:55 24.01.2021 (обновлено: 20:59 24.01.2021)
 
© REUTERS / Argentine Vice-PresidencyВице-президент Аргентины Кристина Фернандес прививается от коронавируса вакциной "Спутник V"
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес прививается от коронавируса вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© REUTERS / Argentine Vice-Presidency
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter.
"В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии", - написала Киршнер.
Ранее "Спутником V" привился от коронавируса президент Аргентины Альберто Фернандес. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в стране 29 декабря 2020 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Альберто ФернандесАргентинаКристина Фернандес де КиршнерВ мире
 
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