https://ria.ru/20210124/privivka-1594396329.html

Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"

Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"

Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:55

2021-01-24T20:55

2021-01-24T20:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

кристина фернандес де киршнер

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter."В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии", - написала Киршнер.Ранее "Спутником V" привился от коронавируса президент Аргентины Альберто Фернандес. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в стране 29 декабря 2020 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, кристина фернандес де киршнер, в мире