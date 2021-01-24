Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V"
20:55 24.01.2021 (обновлено: 20:59 24.01.2021)
© REUTERS / Argentine Vice-PresidencyВице-президент Аргентины Кристина Фернандес прививается от коронавируса вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Киршнер привилась вакциной "Спутник V" от коронавируса, о чём она сообщила в своем Twitter.
"В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся "Спутником V". Тем самым я проявляю заботу не только о себе, но и об окружающих. Благодарность всем сотрудникам здравоохранения за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии", - написала Киршнер.
En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda, vacunándonos con la Sputnik V. Haciéndolo, no solo me estoy cuidando, sino que también cuido a los demás.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 24, 2021
Gracias al personal de salud por el enorme esfuerzo que están haciendo en esta pandemia. pic.twitter.com/skWhLgFXBp
Ранее "Спутником V" привился от коронавируса президент Аргентины Альберто Фернандес. Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" началась в стране 29 декабря 2020 года.
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