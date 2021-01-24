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В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых в мире преступников
В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых в мире преступников
Полиция Нидерландов задержала главу крупного наркокартеля Це Чи Лопа, гражданина Канады китайского происхождения, прозванного Эль Чапо из Азии, сообщает местное РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T15:55
2021-01-24T15:55
2021-01-24T20:36
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала главу крупного наркокартеля Це Чи Лопа, гражданина Канады китайского происхождения, прозванного Эль Чапо из Азии, сообщает местное издание NL Times.Как сообщает издание, Це Чи Лоп был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу властей Австралии. Задержание произошло без инцидентов. Теперь нидерландская полиция работает с австралийскими властями по вопросу выдачи главы наркокартеля.Как сообщает австралийский телеканал ABC, Це Чи Лоп является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Согласно информации федеральной полиции Австралии, годовой оборот наркокартеля Це Чи Лопа насчитывает 90 миллиардов австралийских долларов (около 70 миллиардов долларов США).Федеральная полиция Австралии выдала ордер на арест Це Чи Лопа в 2019 году в ходе крупной операции, которая раскрыла деятельность транснационального преступного синдиката, орудующего в пяти странах. Синдикат в течение ряда лет занимался ввозом и распространением в Австралии запрещенных наркотических веществ.
https://ria.ru/20200527/1572057130.html
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