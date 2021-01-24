https://ria.ru/20210124/potolok-1594394218.html
В Москве обрушился потолок в подземном переходе
В Москве обрушился потолок в подземном переходе
Подвесной потолок обрушился в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T20:22
2021-01-24T20:22
2021-01-24T21:18
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Он отметил, что в переходе уже навели порядок, пострадавших в результате инцидента нет.
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