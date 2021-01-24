https://ria.ru/20210124/potolok-1594394218.html

В Москве обрушился потолок в подземном переходе

В Москве обрушился потолок в подземном переходе

Подвесной потолок обрушился в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:22

2021-01-24T20:22

2021-01-24T21:18

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Подвесной потолок обрушился в подземном переходе возле станции метро "Комсомольская" в Москве, пострадавших нет, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах города.Он отметил, что в переходе уже навели порядок, пострадавших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20210111/novosibirsk-1592518902.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия