https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594403307.html

Действующий президент ди Соуза лидирует на выборах в Португалии

Действующий президент ди Соуза лидирует на выборах в Португалии

Марселу Ребелу ди Соуза побеждает в первом туре президентских выборов в Португалии, свидетельствуют данные после подсчета почти 50 процентов голосов. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T23:10

2021-01-24T23:10

2021-01-25T06:50

португалия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/87/1555938795_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_8bdb53c526e8a02c76a5d76590f0f905.jpg

МАДРИД, 24 янв — РИА Новости. Марселу Ребелу ди Соуза побеждает в первом туре президентских выборов в Португалии, свидетельствуют данные после подсчета почти 50 процентов голосов.Пока действующий глава государства набирает 66 процентов.На втором месте — лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура с результатом в 12 процентов. Тройку лидеров замыкает представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш (9,3 процента).В этот раз на пост главы государства баллотировались семь кандидатов, включая действующего лидера Марселу Ребелу ди Соузу. Накануне голосования опросы ему прочили более 60 процентов поддержки и победу уже в первом туре. Однако эксперты при этом прогнозировали очень низкую явку (от 20 до 30 процентов) из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако, по данным Католического университета, по итогам выборов явка составит от 45 до 50 процентов.Президент Португалии избирается раз в пять лет. Он обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов.

https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594131368.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/portugaliya-1577710644.html

португалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

португалия, в мире