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Действующий президент ди Соуза лидирует на выборах в Португалии
Действующий президент ди Соуза лидирует на выборах в Португалии
Марселу Ребелу ди Соуза побеждает в первом туре президентских выборов в Португалии, свидетельствуют данные после подсчета почти 50 процентов голосов. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-24T23:10
2021-01-25T06:50
португалия
в мире
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МАДРИД, 24 янв — РИА Новости. Марселу Ребелу ди Соуза побеждает в первом туре президентских выборов в Португалии, свидетельствуют данные после подсчета почти 50 процентов голосов.Пока действующий глава государства набирает 66 процентов.На втором месте — лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура с результатом в 12 процентов. Тройку лидеров замыкает представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш (9,3 процента).В этот раз на пост главы государства баллотировались семь кандидатов, включая действующего лидера Марселу Ребелу ди Соузу. Накануне голосования опросы ему прочили более 60 процентов поддержки и победу уже в первом туре. Однако эксперты при этом прогнозировали очень низкую явку (от 20 до 30 процентов) из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако, по данным Католического университета, по итогам выборов явка составит от 45 до 50 процентов.Президент Португалии избирается раз в пять лет. Он обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов.
https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594131368.html
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португалия, в мире

Действующий президент ди Соуза лидирует на выборах в Португалии

23:10 24.01.2021 (обновлено: 06:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПрезидент Португалии Марселу Ребелу ди Соза на пресс-конференции после заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза на пресс-конференции после заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МАДРИД, 24 янв — РИА Новости. Марселу Ребелу ди Соуза побеждает в первом туре президентских выборов в Португалии, свидетельствуют данные после подсчета почти 50 процентов голосов.
Пока действующий глава государства набирает 66 процентов.
Люди на досрочном голосовании на президентских выборах в Португалии - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 00:23
Процедура выборов президента Португалии
На втором месте — лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура с результатом в 12 процентов. Тройку лидеров замыкает представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш (9,3 процента).
В этот раз на пост главы государства баллотировались семь кандидатов, включая действующего лидера Марселу Ребелу ди Соузу. Накануне голосования опросы ему прочили более 60 процентов поддержки и победу уже в первом туре. Однако эксперты при этом прогнозировали очень низкую явку (от 20 до 30 процентов) из-за крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако, по данным Католического университета, по итогам выборов явка составит от 45 до 50 процентов.
Президент Португалии избирается раз в пять лет. Он обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более половины голосов.
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября 2020, 07:00Акценты
Беглый король. Как Португалия стала республикойКороль неосмотрительно сел с семьей в открытый экипаж. На площади стали стрелять. Он умер сразу. Старший сын – через 20 минут. Королеву спас букет. Так младшему сыну достался престол. Не прошло и трех лет, как он бежал. Португалия стала республикой.
 
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