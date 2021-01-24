Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594400584.html
В Португалии завершилось голосование на выборах президента
В Португалии завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T22:08
2021-01-24T22:08
антониу кошта
португалия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы.Накануне соцопросы прогнозировали крайне низкую явку, минимальную за последние десятилетия – от 20 до 30% - на которую могла повлиять очень тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране (только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч случаев заражений COVID-19, 275 пациентов умерли). Ситуация с распространением COVID-19 в Португалии с населением чуть более 10 миллионов сейчас самая тяжелая в Европе.Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: уже к 16.00 проголосовали 35,44% избирателей (на прошлых выборах в 2016 года к этому времени - 37,7%). Довольно высокой явке в нынешних условиях во многом способствовали призывы политиков, в том числе премьера Антониу Кошты и президента Марселу Ребелу ди Соуза, выставившего свою кандидатуры на второй срок."Ваше участие основное для укрепления нашей демократии", - написал Кошта в Twitter, добавив, что не воспользоваться основным правом – "значит позволить, чтобы другие определяли наше будущее".По опросам, поддержка Соузы достигает 68%. Но низкая явка могла сыграть против действующего главы государства, увеличив шансы на второй тур. Второе место на этих выборах оспаривают лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.Всего свои кандидатуры на этих выборах выставили семь политиков.Чтобы гарантировать большую безопасность избирателей и избежать скопления людей, власти открыли дополнительные участки – всего работали более 12 тысяч по всей стране, было закуплено большое количество антисептических гелей. Избиратели должны были приходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и принести с собой ручку для заполнения бюллетеня. В итоге на многие участки в Лиссабоне и Порту выстроились очереди. Было проведено досрочное голосование 17 января, в дома престарелых привозили урны, чтобы пожилым людям не приходилось выходить на улицу.Президент Португалии, избираемый на общенациональных выборах раз в пять лет, обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Если ни одному кандидату не удастся этого сделать, то через 21 день пройдет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места. Присягу президент принесет 9 марта.Португалия – первая страна ЕС, где в этом году проходят выборы.
https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594131368.html
португалия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу кошта, португалия, европа, в мире

В Португалии завершилось голосование на выборах президента

22:08 24.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы.
Накануне соцопросы прогнозировали крайне низкую явку, минимальную за последние десятилетия – от 20 до 30% - на которую могла повлиять очень тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране (только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч случаев заражений COVID-19, 275 пациентов умерли). Ситуация с распространением COVID-19 в Португалии с населением чуть более 10 миллионов сейчас самая тяжелая в Европе.
Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: уже к 16.00 проголосовали 35,44% избирателей (на прошлых выборах в 2016 года к этому времени - 37,7%). Довольно высокой явке в нынешних условиях во многом способствовали призывы политиков, в том числе премьера Антониу Кошты и президента Марселу Ребелу ди Соуза, выставившего свою кандидатуры на второй срок.
"Ваше участие основное для укрепления нашей демократии", - написал Кошта в Twitter, добавив, что не воспользоваться основным правом – "значит позволить, чтобы другие определяли наше будущее".

"У людей остается еще несколько часов до завершения голосования, чтобы прийти и проголосовать без каких-либо проблем или беспокойства, что может обернуться явкой, которую не ожидали еще неделю назад", - заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза журналистам на выходе из участка.

По опросам, поддержка Соузы достигает 68%. Но низкая явка могла сыграть против действующего главы государства, увеличив шансы на второй тур. Второе место на этих выборах оспаривают лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.
Всего свои кандидатуры на этих выборах выставили семь политиков.
Чтобы гарантировать большую безопасность избирателей и избежать скопления людей, власти открыли дополнительные участки – всего работали более 12 тысяч по всей стране, было закуплено большое количество антисептических гелей. Избиратели должны были приходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и принести с собой ручку для заполнения бюллетеня. В итоге на многие участки в Лиссабоне и Порту выстроились очереди. Было проведено досрочное голосование 17 января, в дома престарелых привозили урны, чтобы пожилым людям не приходилось выходить на улицу.
Президент Португалии, избираемый на общенациональных выборах раз в пять лет, обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Если ни одному кандидату не удастся этого сделать, то через 21 день пройдет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места. Присягу президент принесет 9 марта.
Португалия – первая страна ЕС, где в этом году проходят выборы.
Люди на досрочном голосовании на президентских выборах в Португалии - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 00:23
Процедура выборов президента Португалии
 
Антониу КоштаПортугалияЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния