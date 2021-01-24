https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594400584.html

В Португалии завершилось голосование на выборах президента

В Португалии завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T22:08

2021-01-24T22:08

2021-01-24T22:08

антониу кошта

португалия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg

МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы.Накануне соцопросы прогнозировали крайне низкую явку, минимальную за последние десятилетия – от 20 до 30% - на которую могла повлиять очень тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране (только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч случаев заражений COVID-19, 275 пациентов умерли). Ситуация с распространением COVID-19 в Португалии с населением чуть более 10 миллионов сейчас самая тяжелая в Европе.Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: уже к 16.00 проголосовали 35,44% избирателей (на прошлых выборах в 2016 года к этому времени - 37,7%). Довольно высокой явке в нынешних условиях во многом способствовали призывы политиков, в том числе премьера Антониу Кошты и президента Марселу Ребелу ди Соуза, выставившего свою кандидатуры на второй срок."Ваше участие основное для укрепления нашей демократии", - написал Кошта в Twitter, добавив, что не воспользоваться основным правом – "значит позволить, чтобы другие определяли наше будущее".По опросам, поддержка Соузы достигает 68%. Но низкая явка могла сыграть против действующего главы государства, увеличив шансы на второй тур. Второе место на этих выборах оспаривают лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.Всего свои кандидатуры на этих выборах выставили семь политиков.Чтобы гарантировать большую безопасность избирателей и избежать скопления людей, власти открыли дополнительные участки – всего работали более 12 тысяч по всей стране, было закуплено большое количество антисептических гелей. Избиратели должны были приходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и принести с собой ручку для заполнения бюллетеня. В итоге на многие участки в Лиссабоне и Порту выстроились очереди. Было проведено досрочное голосование 17 января, в дома престарелых привозили урны, чтобы пожилым людям не приходилось выходить на улицу.Президент Португалии, избираемый на общенациональных выборах раз в пять лет, обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Если ни одному кандидату не удастся этого сделать, то через 21 день пройдет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места. Присягу президент принесет 9 марта.Португалия – первая страна ЕС, где в этом году проходят выборы.

https://ria.ru/20210124/portugaliya-1594131368.html

португалия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу кошта, португалия, европа, в мире