В Португалии завершилось голосование на выборах президента
МАДРИД, 24 янв – РИА Новости. Избирательные участник закрылись в Португалии, где в воскресенье проходили президентские выборы.
Накануне соцопросы прогнозировали крайне низкую явку, минимальную за последние десятилетия – от 20 до 30% - на которую могла повлиять очень тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране (только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч случаев заражений COVID-19, 275 пациентов умерли). Ситуация с распространением COVID-19 в Португалии с населением чуть более 10 миллионов сейчас самая тяжелая в Европе.
Однако пессимистичные прогнозы не оправдались: уже к 16.00 проголосовали 35,44% избирателей (на прошлых выборах в 2016 года к этому времени - 37,7%). Довольно высокой явке в нынешних условиях во многом способствовали призывы политиков, в том числе премьера Антониу Кошты и президента Марселу Ребелу ди Соуза, выставившего свою кандидатуры на второй срок.
"Ваше участие основное для укрепления нашей демократии", - написал Кошта в Twitter, добавив, что не воспользоваться основным правом – "значит позволить, чтобы другие определяли наше будущее".
Renovo o meu apelo ao voto, é nosso dever participar. Agradeço em particular, aos milhares de pessoas que sacrificam o seu domingo para estarem nas mesas de voto, a assegurar o funcionamento deste ato eleitoral, garantindo todas as condições de segurança a quem quer ir votar.— António Costa (@antoniocostapm) January 24, 2021
"У людей остается еще несколько часов до завершения голосования, чтобы прийти и проголосовать без каких-либо проблем или беспокойства, что может обернуться явкой, которую не ожидали еще неделю назад", - заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза журналистам на выходе из участка.
По опросам, поддержка Соузы достигает 68%. Но низкая явка могла сыграть против действующего главы государства, увеличив шансы на второй тур. Второе место на этих выборах оспаривают лидер крайне правой партии Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.
Всего свои кандидатуры на этих выборах выставили семь политиков.
For the first time in my life was able to vote in a presidential vote! #Presidenciais2021 #Portugal pic.twitter.com/T0vaBCU0zg— Soheil (@soheilnanjee) January 24, 2021
Чтобы гарантировать большую безопасность избирателей и избежать скопления людей, власти открыли дополнительные участки – всего работали более 12 тысяч по всей стране, было закуплено большое количество антисептических гелей. Избиратели должны были приходить в масках, соблюдать социальную дистанцию и принести с собой ручку для заполнения бюллетеня. В итоге на многие участки в Лиссабоне и Порту выстроились очереди. Было проведено досрочное голосование 17 января, в дома престарелых привозили урны, чтобы пожилым людям не приходилось выходить на улицу.
Президент Португалии, избираемый на общенациональных выборах раз в пять лет, обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Если ни одному кандидату не удастся этого сделать, то через 21 день пройдет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места. Присягу президент принесет 9 марта.
Португалия – первая страна ЕС, где в этом году проходят выборы.
Вчера, 00:23Процедура выборов президента Португалии