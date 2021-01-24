В Петербурге суды рассматривают дела по 40 участникам незаконной акции
16:19 24.01.2021 (обновлено: 17:16 24.01.2021)
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Административные материалы в отношении 40 человек в настоящее время рассматривают суды Петербурга после несогласованного митинга, прошедшего 23 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Ранее сообщалось, что двое участников несогласованного мероприятия получили семь и шесть суток административного ареста, а один был оштрафован. Они были признаны виновными в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").
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"В Московском районном суде зарегистрировано 12 материалов - 1 штраф и 1 арест на 3 суток (рассматриваются в текущий момент - ред.) по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ; Октябрьский районный суд - 3 материала и 2 ареста по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ; Красносельский районный суд - 20 материалов по ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ; Красногвардейский районный суд - 5 материалов по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".