https://ria.ru/20210124/peskov-1594364905.html

Песков указал на ошибочный перевод в сообщениях о "дворце" Путина

Песков указал на ошибочный перевод в сообщениях о "дворце" Путина

В сообщениях о "дворце" под Геленджиком, который приписывают президенту РФ Владимиру Путину, встречаются ошибки, что заставляет задуматься о том, что исходный... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:37

2021-01-24T14:37

2021-01-24T14:37

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_800d2d412840f0bc50b12c086ef9baac.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. В сообщениях о "дворце" под Геленджиком, который приписывают президенту РФ Владимиру Путину, встречаются ошибки, что заставляет задуматься о том, что исходный материал был на английском языке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он обратил внимание и на то, что "фотография" Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее — "и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность"."Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота", — подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше "качать" ситуацию.

https://ria.ru/20210124/dvorets-1594362389.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество