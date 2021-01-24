Песков указал на ошибочный перевод в сообщениях о "дворце" Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. В сообщениях о "дворце" под Геленджиком, который приписывают президенту РФ Владимиру Путину, встречаются ошибки, что заставляет задуматься о том, что исходный материал был на английском языке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати, вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском?"– сказал Песков в интервью телеканалу Россия 1, говоря о таких помещениях объекта как "аквадискотека" и "комната грязи".
Он обратил внимание и на то, что "фотография" Путина якобы в бассейне является снимком 2006 года, когда президент плавал в Енисее — "и делает это до сих пор, когда предоставляется возможность".
"Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота", — подчеркнул Песков, отметив, что все это выгодно тем, кто хочет дальше "качать" ситуацию.