https://ria.ru/20210124/peskov-1594361841.html

Россия готова проявить гибкость в отношениях с США, заявил Песков

Россия готова проявить гибкость в отношениях с США, заявил Песков

Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:13

2021-01-24T14:13

2021-01-24T23:44

россия

эдвард сноуден

дмитрий песков

ссср

сша

украина

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Говоря о временах после распада СССР, Песков отметил, что была "эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира". США воспринимались как "та самая держава, которая поможет нам развивать демократию", "которая нас накормит, напоит".После, когда стали происходить "из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования", заметил Песков.Комментируя мнения о том, что РФ возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что "это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать".

https://ria.ru/20210121/ssha-1593896434.html

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

россия

ссср

сша

украина

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россия, эдвард сноуден, дмитрий песков, ссср, сша, украина, в мире