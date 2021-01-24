Россия готова проявить гибкость в отношениях с США, заявил Песков
14:13 24.01.2021 (обновлено: 23:44 24.01.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Россия готова в отношениях с США на гибкость, но не до бесконечности и без диктата, хамства и пересечения красных линий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Гибкость - это необходимый элемент для межгосударственных отношений. Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".
Говоря о временах после распада СССР, Песков отметил, что была "эйфория, граничащая с ожиданием некоего медового месяца с крупнейшей державой мира". США воспринимались как "та самая держава, которая поможет нам развивать демократию", "которая нас накормит, напоит".
"Мы аплодировали, когда эта великая держава резала на иголки наши подводные лодки, когда мы пилили и рубили топорами нашу стратегическую авиацию. Мы подобострастно на коленях приносили разные планы прослушивающих устройств в посольстве и так далее", - сказал он.
После, когда стали происходить "из ряда вон события, тогда появилась необходимость называть все своими именами и говорить четко, чтобы не было двойного толкования", заметил Песков.
Комментируя мнения о том, что РФ возможно могла бы быть поуступчивее, например, выдать экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и смириться с госпереворотом на Украине, Песков сказал, что "это как раз те самые красные линии, за которые нельзя переступать".