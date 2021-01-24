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Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"
Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T00:45
2021-01-24T00:45
2021-01-24T01:45
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.По словам вице-премьера, в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.Ранее Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, воз, москва, общество