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Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"
Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T00:45
2021-01-24T01:45
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коронавирус covid-19
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здоровье
татьяна голикова
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общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.По словам вице-премьера, в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.Ранее Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, татьяна голикова, воз, москва, общество

Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"

00:45 24.01.2021 (обновлено: 01:45 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что единый ковидный паспорт невозможно согласовать для всех стран из-за слишком большого числа нюансов.

"Да мне кажется, что это <...> невозможно согласовать по определению, ведь не случайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — желтая лихорадка ", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам вице-премьера, в этом вопросе необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в соответствующей части.
Ранее Голикова выразила мнение, что международные "паспорта вакцинации" ограничили бы передвижение людей, и заявила, что такой подход недопустим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеТатьяна ГоликоваВОЗМоскваОбщество
 
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