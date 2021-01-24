https://ria.ru/20210124/ostrova-1594334132.html

Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии

Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии

Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T05:20

2021-01-24T05:20

2021-01-24T05:35

россия

нобуо киси

ллойд остин

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ВАШИНГТОН/ТОКИО, 24 янв — РИА Новости. Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку.Упомянутая статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.Также стороны обсуждали перебазирование американских сил, находящихся на территории Японии, и вопрос КНДР.Оба министра "выразили единое мнение, что их страны должны играть центральную роль в усилении сотрудничества различных партнеров внутри и вне региона для поддержания и укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Они также подтвердили намерение продолжать совместную работу для разрешения таких вопросов по КНДР, как полная ликвидация оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полета.Киси и Остин, принявший от японского коллеги поздравления с назначением на должность главы Пентагона, договорились встретиться лично "как можно скорее с учетом ситуации с распространением коронавируса".Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония заявляет, что занимает их с 1895 года, в Пекине утверждают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.После Второй мировой войны острова находились под контролем США, их передали Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Токио незаконно удерживает эту территорию. Япония считает, что ее оппоненты стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как Токио в 2012 году выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20210120/peregovory-1593781215.html

https://ria.ru/20210108/samolety-1592331513.html

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россия, нобуо киси, ллойд остин, министерство обороны сша, китай, япония, сша, токио, в мире