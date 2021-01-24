https://ria.ru/20210124/obse-1594384694.html

В Киеве заявили, что ОБСЕ не хочет помочь найти компромисс по Донбассу

В Киеве заявили, что ОБСЕ не хочет помочь найти компромисс по Донбассу

Член Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не видят возможности выработать совместный с Россией план... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:07

2021-01-24T18:07

2021-01-24T18:10

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

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леонид кравчук

оон

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в мире

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Член Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не видят возможности выработать совместный с Россией план относительно Донбасса, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "пока не хочет" помочь сторонам с созданием компромиссного документа.Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый документ с предложениями всех политсоветников, который помог бы ТКГ в дальнейшей работе.По мнению Гармаша, Россия хочет нивелировать роль "нормандской четверки" и усилить ТКГ, в которой нет Германии и Франции, а сторонами являются самопровозглашенные республики. Он подчеркнул, что для Киева это неприемлемо. Отвечая на вопрос, возможно ли на основе имеющихся вариантов выработать общий план действий, который будет устраивать и одну, и вторую сторону, Гармаш сказал, что сейчас не видит такой возможности: предлагаемые варианты "абсолютно несовместимы".Но пока, по его словам, "ОБСЕ не хочет этого делать, а, во-вторых, Россия против этого". "А может быть, ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. То есть пока нет решения по нашему предложению", - добавил Гармаш.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html

https://ria.ru/20210121/donbass-1594000921.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, украина, в мире