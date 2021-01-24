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В Киеве заявили, что ОБСЕ не хочет помочь найти компромисс по Донбассу
В Киеве заявили, что ОБСЕ не хочет помочь найти компромисс по Донбассу
Член Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не видят возможности выработать совместный с Россией план... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T18:07
2021-01-24T18:10
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Член Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не видят возможности выработать совместный с Россией план относительно Донбасса, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "пока не хочет" помочь сторонам с созданием компромиссного документа.Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый документ с предложениями всех политсоветников, который помог бы ТКГ в дальнейшей работе.По мнению Гармаша, Россия хочет нивелировать роль "нормандской четверки" и усилить ТКГ, в которой нет Германии и Франции, а сторонами являются самопровозглашенные республики. Он подчеркнул, что для Киева это неприемлемо. Отвечая на вопрос, возможно ли на основе имеющихся вариантов выработать общий план действий, который будет устраивать и одну, и вторую сторону, Гармаш сказал, что сейчас не видит такой возможности: предлагаемые варианты "абсолютно несовместимы".Но пока, по его словам, "ОБСЕ не хочет этого делать, а, во-вторых, Россия против этого". "А может быть, ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. То есть пока нет решения по нашему предложению", - добавил Гармаш.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201210/donbass-1588484003.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, украина, в мире

В Киеве заявили, что ОБСЕ не хочет помочь найти компромисс по Донбассу

18:07 24.01.2021 (обновлено: 18:10 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Член Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш заявил, что в Киеве не видят возможности выработать совместный с Россией план относительно Донбасса, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "пока не хочет" помочь сторонам с созданием компромиссного документа.
Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук предложил координатору политической подгруппы от ОБСЕ Пьеру Морелю разработать единый документ с предложениями всех политсоветников, который помог бы ТКГ в дальнейшей работе.
По мнению Гармаша, Россия хочет нивелировать роль "нормандской четверки" и усилить ТКГ, в которой нет Германии и Франции, а сторонами являются самопровозглашенные республики. Он подчеркнул, что для Киева это неприемлемо. Отвечая на вопрос, возможно ли на основе имеющихся вариантов выработать общий план действий, который будет устраивать и одну, и вторую сторону, Гармаш сказал, что сейчас не видит такой возможности: предлагаемые варианты "абсолютно несовместимы".

"Я не вижу никакой возможности на их основе выработать какой-то третий план. Поэтому мы предложили ОБСЕ - учитывая наш план, план России, документ, который сейчас готовится в "нормандском формате" (это рекомендации о последовательности действий по выполнению минских соглашений) - чтобы ОБСЕ взяло эти три документа и наработало какой-то единый документ, который мы бы могли обсуждать, который был бы компромиссным", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Но пока, по его словам, "ОБСЕ не хочет этого делать, а, во-вторых, Россия против этого". "А может быть, ОБСЕ не хочет, потому что Россия против. То есть пока нет решения по нашему предложению", - добавил Гармаш.
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